Un ciclista de 78 años falleció tras un accidente al chocar contra un colectivo de la línea 600

Según la Policía, un colectivo de la línea 600 circulaba por Álvarez Condarco de norte a sur con el semáforo en verde. Juan Tello, la víctima fatal, iba en bicicleta en dirección oeste a este, cuando al llegar a la intersección con Independencia chocó contra el micro, cayó del rodado y se golpeó fuertemente la cabeza contra el pavimento.

Una médica del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) le diagnosticó Traumatismo Encefalocraneano Grave y el hombre fue trasladado al Hospital Central.