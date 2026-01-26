Conmoción en la Costa: un jubilado asesinó de un balazo a su hijo en medio de una discusión
En medio de una violenta discusión familiar, un jubilado de 71 años mató a su hijo de un balazo en el cuello con un pistolón. El hombre dijo que lo había amenazado con un cuchillo
El violento episodio que conmocionó a los veraneantes y vecinos de la costa, ocurrió en un vivienda de la localidad de Ostende, en el partido de Pinamar, que por estas horas es visitado por miles de turistas.
El jubilado, de nombre Raúl O. les confesó a los policías de la DDI, que llegaron a la casa tras un llamado al teléfono de emergencias 911, que su hijo lo había amenazado con un cuchillo tipo carnicero en medio de una discusión. La Justicia se encuentra investigando el hecho y la causa quedó enmarcada como “homicidio en el contexto de una disputa familiar”.
El trágico suceso se conoció luego del llamado de un vecino al 911 de emergencias, en el que se alertaba que una persona había muerto en una casa ubicada en la calle Lértora al 500, entre Espinosa y Atenas. Los agentes de la DDI de Villa Gesell arribaron y encontraron al jubilado de 71 años, quien dio su versión de lo sucedido.
“Dijo haber mantenido una discusión con su hijo Ezequiel, quien lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero”, explicaron fuentes de la investigación y agregaron que el jubilado, ante esto, contó que “tomó un arma de fuego tipo pistolón y efectuó un disparo”.
Los investigadores, quienes relevaron las cámaras de seguridad de la zona, afirmaron que el balazo impactó en el cuello de su hijo Ezequiel, de 36 años, quien gravemente herido alcanzó a caminar hacia la calle unos 50 metros antes de caer al piso.
En la vivienda donde ocurrió el violento incidente, trabajó el personal de la Policía Científica de la Bonaerense, que por orden de la Fiscalía interviniente trasladó el cuerpo de la víctima, de 36 años a la morgue, donde fue sometido a la autopsia correspondiente.
La Justicia intenta determinar si el jubilado actuó en legítima defensa o si se trató de un homicidio simple. Para eso, serán clave los testimonios recolectados entre las personas vinculadas a la familia y la toma de declaraciones a vecinos que pudieran haber presenciado la disputa.
El caso quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFI N°4 de Pinamar y del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, donde interviene el juez Leopoldo Mancinelli.