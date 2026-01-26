Conmoción en la Costa: un jubilado asesinó de un balazo a su hijo en medio de una discusión

Asesinato jubilado hijo El himbre de 36 años luego de ser impactado por su padre, caminó varios metros hacia la calle antes de caer desplomado. Foto gentileza tn.com.ar

El trágico suceso se conoció luego del llamado de un vecino al 911 de emergencias, en el que se alertaba que una persona había muerto en una casa ubicada en la calle Lértora al 500, entre Espinosa y Atenas. Los agentes de la DDI de Villa Gesell arribaron y encontraron al jubilado de 71 años, quien dio su versión de lo sucedido.

“Dijo haber mantenido una discusión con su hijo Ezequiel, quien lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero”, explicaron fuentes de la investigación y agregaron que el jubilado, ante esto, contó que “tomó un arma de fuego tipo pistolón y efectuó un disparo”.

Los investigadores, quienes relevaron las cámaras de seguridad de la zona, afirmaron que el balazo impactó en el cuello de su hijo Ezequiel, de 36 años, quien gravemente herido alcanzó a caminar hacia la calle unos 50 metros antes de caer al piso.

En la vivienda donde ocurrió el violento incidente, trabajó el personal de la Policía Científica de la Bonaerense, que por orden de la Fiscalía interviniente trasladó el cuerpo de la víctima, de 36 años a la morgue, donde fue sometido a la autopsia correspondiente.

La Justicia intenta determinar si el jubilado actuó en legítima defensa o si se trató de un homicidio simple. Para eso, serán clave los testimonios recolectados entre las personas vinculadas a la familia y la toma de declaraciones a vecinos que pudieran haber presenciado la disputa.

El caso quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la UFI N°4 de Pinamar y del Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, donde interviene el juez Leopoldo Mancinelli.