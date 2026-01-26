Cómo se hace la "afiliación titular definitiva" de PAMI: requisitos para la autogestión

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido popularmente como PAMI, acompaña a más de 5 millones de jubilados y pensionados, sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes de guerra.

El PAMI brinda tres tipos de afiliación, dependiendo de las necesidades de los jubilados y pensionados y el trámite lo puede realizar la persona por afiliar o su apoderado.