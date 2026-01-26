Cómo se hace la "afiliación titular definitiva" de PAMI: requisitos para la autogestión

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) permite la afiliación no solo a los titulares de jubilaciones y pensiones, sino también a otros grupos específicos de personas. Entre las opciones se encuentra la "afiliación titular definitiva", el trámite se puede autogestionar presentando la correspondiente documentación.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido popularmente como PAMI, acompaña a más de 5 millones de jubilados y pensionados, sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes de guerra.
El PAMI brinda tres tipos de afiliación, dependiendo de las necesidades de los jubilados y pensionados y el trámite lo puede realizar la persona por afiliar o su apoderado.
Cómo se hace la "afiliación titular definitiva" de PAMI
La "afiliación titular definitiva" está dirigida a personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión de orden nacional y cuyos aportes de salud sean en favor de PAMI. Además, es requisito para realizar la autogestión contar con DNI en formato tarjeta.
El trámite de afiliación titular al PAMI se puede realizar en afiliacion.pami.org.ar/, pero antes se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
- El trámite de afiliación titular es 100% digital y automático, y tiene una duración aproximada de 10 minutos. Es importante permanecer en línea hasta terminar por completo el trámite de afiliación, luego de haber completado la encuesta de salud.
- Los datos del titular son validados con ANSES y RENAPER. Ante algún problema de validación, solicitaremos los datos correspondientes para que un trabajador de PAMI evalúe el caso y se comunique a la brevedad para continuar la gestión.
- La afiliación puede ser gestionada de manera remota, desde cualquier parte del país. Una vez terminado el trámite, enviaremos un correo electrónico con acceso a la credencial digital y a la cartilla médica. A partir de ese momento la persona afiliada podrá empezar a utilizar todos los servicios y prestaciones de PAMI de manera inmediata.
Para iniciar el trámite de "afiliación titular definitiva" del PAMI es importante tener a mano:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) formato tarjeta
- Número de CUIT / CUIL
- Datos de contacto del titular y datos de un contacto alternativo (nombre completo, teléfono celular, teléfono fijo y correo electrónico)
- Conexión a internet
Estos son los otros dos tipos de afiliación para el PAMI
- "Otras afiliaciones titulares": afiliaciones para personas mayores de 70 años sin beneficio previsional; personas que cobran un beneficio previsional italiano y se encuentran en Argentina; personas que sufrieron un accidente de trabajo posterior a marzo del 2001 y personas que necesitan la cobertura médica y se encuentran tramitando su beneficio previsional en la ANSES.
- "Afiliación de personas a cargo del titular": esa persona puede ser: esposa/o; hija/o (de la persona titular o esposa/o) menor de 21 años; hija/o con discapacidad (de la persona titular o esposa/o); concubina/o y/o con unión civil; hija/o estudiante hasta los 25 años; con guarda, tutela o curatela; madre o padre; abuela/o; nieta/o mayor con discapacidad.