No será del 2,8%: ANSES confirmó el aumento real y los montos a cobrar por jubilados y pensionados en febrero 2026

Los jubilados y pensionados no van a cobrar sus haberes con un 2,8%, tal como se pensaba luego de que el INDEC diera a conocer la inflación de diciembre. Así lo confirmó ANSES a través del Boletín Oficial, luego de dar a conocer el aumento real y cuánto cobrarán jubilados y pensionados en febrero del 2026.
Tras el anuncio del INDEC, se creyó que el aumento a jubilados y pensionados iba a ser del 2,8%. Esto se debe a que los incrementos de ANSES se encuentran regidos por la inflación. Sin embargo, hubo una modificación en el porcentaje. Esto se debe a que el organismo económico redondea a la hora de dar a conocer el índice de precios al consumidor, mientras que ANSES no lo hace.
ANSES: de cuánto será el aumento real a jubilados y pensionados en febrero 2026
Teniendo en cuenta que ANSES toma dos cifras decimales y no redondea, el aumento real a jubilados y pensionados será del 2,85% y no del 2,8%, lo que significa unos pocos pesos más en el cobro de todos los jubilados y pensionados.
Así lo estipuló ANSES a través de la Resolución 21/2026, publicada en el Boletín Oficial de este lunes 26 de enero. Asimismo, también dio a conocer por la misma vía, cuanto cobrarán los jubilados y pensionados.
ANSES: cuánto van a cobrar jubilados y pensionados tras el aumento
Con el aumento del 2,85%, los jubilados y pensionados van a cobrar las siguientes cifras:
- Jubilación mínima: $359.254,35 (se le deben sumar $70.000 más por bono)
- Jubilación máxima: $2.417.441,63
- Prestación Básica Universal: $164.342,47 (Además, se debe agregar el bono de $70.000)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48 (Se debe agregar el bono de $70.000)
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0: a partir del día 9 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 10 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 11 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 12 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 13 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 18 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de febrero de 2025
ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 23 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 24 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 25 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 26 de febrero de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 27 de febrero de 2025