No será del 2,8%: ANSES confirmó el aumento real y los montos a cobrar por jubilados y pensionados en febrero 2026

Tras el anuncio del INDEC, se creyó que el aumento a jubilados y pensionados iba a ser del 2,8%. Esto se debe a que los incrementos de ANSES se encuentran regidos por la inflación. Sin embargo, hubo una modificación en el porcentaje. Esto se debe a que el organismo económico redondea a la hora de dar a conocer el índice de precios al consumidor, mientras que ANSES no lo hace.

anses (2)

ANSES: de cuánto será el aumento real a jubilados y pensionados en febrero 2026

Teniendo en cuenta que ANSES toma dos cifras decimales y no redondea, el aumento real a jubilados y pensionados será del 2,85% y no del 2,8%, lo que significa unos pocos pesos más en el cobro de todos los jubilados y pensionados.