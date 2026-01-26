Cómo solicitar la Libreta AUH de ANSES: nueva fecha límite para inscribirse

Comúnmente ANSES establece el 31 de diciembre como la fecha límite de cada año para poder presentar la documentación de la Libreta AUH. El último día del año anunció a través de sus redes sociales que este pasaría a ser el día 31 de marzo del 2026.

No es una medida nueva para ANSES, y es que los años previos decidió tomar la misma métodología para brindar una posibilidad más a los beneficiarios de poder recibir el dinero que se les retiene durante todo el año.

ANSES bono AUH y SUAF

ANSES: cómo inscribirse a la Libreta AUH

ANSES dispone de un bono, conocido como Libreta AUH, para los titulares de AUH, el cual es:

Exclusivo para los beneficiarios

Necesita de una inscripción previa

Es anual

Se compone del 20% retenido durante los 12 meses del año

De acuerdo a lo compartido por ANSES en su página oficial, la Libreta AUH se completa con los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social Buscar en el menú la sección Hijas e hijos y dentro de las opciones elegir Libreta AUH. Ahí se podrá consultar la información que falta cargar del hijo, hijo o persona a cargo por la que se recibe la Asignación En caso de no tener completos los requisitos, elegir la opción "GENERAR LIBRETA" para descargar el formulario de la Libreta (PS 1.47) Imprimirlo o retirarlo en la oficina de ANSES más cercana al domicilio Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que sea cumplimentado y firmado Presentarlo completo junto al DNI del titular y grupo familiar en una oficina de ANSES

ANSES, AUH

Para realizar la inscripción de la Libreta AUH, ANSES pide que el beneficiario presente la siguiente documentación:

Formulario Libreta AUH

DNI del titular

DNI del niño.

Certificado de nacimiento del niño

Formulario completo: Debe ser completado con los datos de salud y educación del menor por los centros de salud y la escuela

Todo el monto que retiene ANSES de las mensualidades de AUH, y que conforma la Libreta AUH, se entrega en un solo pago una vez que se aprueba la inscripción, aunque el valor siempre corresponde al año anterior, es decir, que en esta ocasión se paga lo del 2024.

ANSES tarda cerca de 60 días en acreditar el pago de la Libreta AUH, y los montos a pagar serán los siguientes: