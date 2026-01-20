ANSES hizo oficial un nuevo refuerzo para jubilados en febrero

ANSES empieza a atravesar la fase final del pago de la primera mensualidad del 2026 para cada uno de sus beneficiarios sociales, es por eso que comienzan a definirse cuestiones de febrero. Los jubilados son los grandes protagonistas, y es que en el segundo mes del año recibirán un refuerzo económico además de los haberes, que suman un interesante incremento.
Como viene haciendo el gobierno de Javier Milei prácticamente desde el inicio de la gestión, pagará mediante ANSES, un refuerzo económico más que oportuno para aquellos jubilados que cobren el monto mínimo. Se trata de un monto fijo, que se pagará durante todo el 2026, y que lamentablemente no sufrirá ningún aumento.
ANSES: fechas de pago para jubilados en febrero
ANSES anticipó, a inicios de año, la totalidad del calendario de pago completo de jubilados y pensionados de manera exclusiva. En las últimas horas, se revelaron las fechas en las que los adultos mayores, que cobran la mínima y máxima, recibirán sus haberes en febrero.
En estas fechas de ANSES para el cobro de febrero, jubilados recibirán sus haberes con el aumento anunciado por el organismo y el bono a los adultos mayores que les corresponda.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de jubilados en febrero, son las siguientes:
Fechas de pago de Jubilados que cobran la mínima
- Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4, a partir del día 13 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 5, a partir del día 18 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8, a partir del día 20 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 9, a partir del día 20 de febrero de 2026.
Fechas de pago de jubilados que cobran más que la mínima
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 24 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 25 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 26 de febrero de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 27 de febrero de 2026.
ANSES pagará un nuevo refuerzo en febrero: quién lo cobra y cuáles son sus condiciones
Los jubilados de ANSES, a diferencia de las asignaciones sociales, no cuentan con un listado de bonos o refuerzos que puedan cobrar. Desde inicios de la gestión de Javier Milei, los adultos mayores solo cobran una asistencia económica: el bono de 70 mil pesos.
El anuncio de ANSES y el gobierno nacional en conjunto, revela que los jubilados de la mínima cobrarán durante todo el 2026 este importante refuerzo. Seguirá siendo de 70 mil pesos, y será acreditado a la par de las mensualidades de cada beneficiario que le corresponda.
Las principales condiciones del nuevo bono confirmado por ANSES para jubilados son las siguientes:
- Está apuntado a jubilados de la mínima, pensionados y PUAM
- Es de 70 mil pesos
- Llega a la par de la mensualidad
- Se replicará durante todo el 2026
- No tendrá aumento en todo el año