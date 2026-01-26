La DGE sumó a tercer grado en la distribución de libros para niños del nivel primario

El libro se denomina Leemos y escribimos textos: los chicos descubren el mundo, de las autoras Ana María Borzone, Rocío Navarro y Josefina Manrique Díaz, y acompañará a los alumnos en el marco del Plan Provincial de Alfabetización para mejorar el desarrollo de la lectura y la escritura.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que, con esta acción, se completa la entrega de libros, llegando a 103.468 ejemplares desde sala de 5 hasta tercer grado.

Por primera vez, la Provincia adquirió libros para tercer grado, decisión que tiene como objetivo fortalecer la alfabetización en el cierre del primer ciclo de nivel primario. Es de gran importancia adquirir estos libros, ya que se garantiza, trabajo sostenido de aprendizaje en lectura y escritura

“Consideramos que, con el trabajo sostenido en cada uno de los grados con estos libros, los niños y niñas van a obtener los aprendizajes que se requieren para pasar al segundo ciclo en niveles óptimos de lectura y escritura”, agregó Ferrari.

Desarrollo y acompañamiento en inversión en los procesos de aprendizaje

La DGE entregará durante el ciclo lectivo 2026 un total de 103.468 libros para sala de 5 años y 1°, 2° y 3° grados,

La cantidad e inversión de libros que se entregarán durante el ciclo lectivo 2026 es: