La DGE sumó a tercer grado en la distribución de libros para niños del nivel primario

Para el ciclo lectivo 2026, la DGE (Dirección General de Escuelas) tiene previsto distribuir más de 100.000 libros para niños y niñas del nivel primario.
Este año se sumará a los estudiantes de tercer grado, ampliación que permitirá cubrir la entrega de libros a todo el primer ciclo de educación obligatoria. Todo esto significa una inversión de 723.466.270 millones de pesos.
Los chicos de tercer grado, también
La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que para el ciclo lectivo 2026 se planificó, por primera vez, la compra de 28.500 libros de lectura destinados a estudiantes tercer grado, y 2.000 guías para docentes, con el fin de fortalecer las trayectorias escolares.
El libro se denomina Leemos y escribimos textos: los chicos descubren el mundo, de las autoras Ana María Borzone, Rocío Navarro y Josefina Manrique Díaz, y acompañará a los alumnos en el marco del Plan Provincial de Alfabetización para mejorar el desarrollo de la lectura y la escritura.
La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que, con esta acción, se completa la entrega de libros, llegando a 103.468 ejemplares desde sala de 5 hasta tercer grado.
“Consideramos que, con el trabajo sostenido en cada uno de los grados con estos libros, los niños y niñas van a obtener los aprendizajes que se requieren para pasar al segundo ciclo en niveles óptimos de lectura y escritura”, agregó Ferrari.
Desarrollo y acompañamiento en inversión en los procesos de aprendizaje
La DGE entregará durante el ciclo lectivo 2026 un total de 103.468 libros para sala de 5 años y 1°, 2° y 3° grados,
La cantidad e inversión de libros que se entregarán durante el ciclo lectivo 2026 es:
- Klofky 1: para niños y niñas de cinco años, se distribuirán un total de 17.445 libros, que significa una inversión de 155.260.500 millones de pesos.
- Klofky 2: para niños y niñas de 1° grado, se distribuirán un total de 23.100 libros, que significa una inversión de 251.790.000 millones de pesos.
- Vamos a leer: para niños y niñas de 2° grado se distribuirán un total de 32.423 libros, que significa una inversión de 75.765.770,00 millones de pesos.
- Leemos y escribimos textos, los chicos descubren el mundo: para niños y niñas de tercer grado, se distribuirán 28.500 libros y 2.000 guías docentes, lo que significa una inversión de 240.650.000 millones de pesos.