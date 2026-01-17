El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE informa que está abierta la convocatoria a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa en las Elecciones Municipales 2026 que se desarrollarán el domingo 22 de febrero.
Convocan a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones de febrero
Mediante este llamado, la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza indica que se da prioridad a quienes hayan ejercido previamente esta función y en elecciones con boleta única papel.
Por cumplir esta función como autoridad de mesa, los docentes cobrarán un viático que será de 100.000 pesos, abonados de la siguiente manera: $50.000 por asistir a la capacitación y $50.000 por asistir el día de los comicios. Es importante aclarar que quien no asiste a la capacitación no podrá ser autoridad de mesa.
Las personas interesadas pueden inscribirse de manera voluntaria del pasado 5 de enero. Solo deben completar el formulario