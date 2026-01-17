Inicio Política Elecciones
Convocan a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones de febrero

La Junta Electoral de la Provincia de Mendoza indica que se da prioridad a quienes hayan ejercido previamente esta función y en elecciones con boleta única papel

Redacción de UNO
Docentes interesados podrán trabajar el próximo 22 de febrero como autoridades de mesa.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE informa que está abierta la convocatoria a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa en las Elecciones Municipales 2026 que se desarrollarán el domingo 22 de febrero.

Mediante este llamado, la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza indica que se da prioridad a quienes hayan ejercido previamente esta función y en elecciones con boleta única papel.

Por cumplir esta función como autoridad de mesa, los docentes cobrarán un viático que será de 100.000 pesos, abonados de la siguiente manera: $50.000 por asistir a la capacitación y $50.000 por asistir el día de los comicios. Es importante aclarar que quien no asiste a la capacitación no podrá ser autoridad de mesa.

El pr&oacute;ximo 22 de febrero se llevar&aacute;n a cabo las elecciones municipales en 6 comunas. Se renuevan los Concejos Deliberantes.

El próximo 22 de febrero se llevarán a cabo las elecciones municipales en 6 comunas. Se renuevan los Concejos Deliberantes.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera voluntaria del pasado 5 de enero. Solo deben completar el formulario

