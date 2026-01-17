Convocan a docentes para desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones de febrero

Mediante este llamado, la Junta Electoral de la Provincia de Mendoza indica que se da prioridad a quienes hayan ejercido previamente esta función y en elecciones con boleta única papel.

Por cumplir esta función como autoridad de mesa, los docentes cobrarán un viático que será de 100.000 pesos, abonados de la siguiente manera: $50.000 por asistir a la capacitación y $50.000 por asistir el día de los comicios. Es importante aclarar que quien no asiste a la capacitación no podrá ser autoridad de mesa.