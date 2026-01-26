Nación modificó la carrera militar para quienes ocupen cargos en el Ministerio de Defensa

Presti ministro de defensa presidente milei militares El ministro de Defensa, Carlos Presti y el presidente Javier Milei.

La norma aclara que la medida no habilita el ejercicio simultáneo de cargos en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa, y que el personal alcanzado deberá cumplir con el régimen de incompatibilidades correspondiente, aunque no será necesario solicitar licencia para asumir las funciones asignadas.

El decreto actualiza el artículo 38 de la ley para detallar las situaciones que se consideran “servicio efectivo”, incorporando explícitamente el desempeño de funciones en el Ministerio de Defensa, y modifica el artículo 60 para redefinir el régimen de haberes del personal militar que ocupe cargos políticos o administrativos. En ese marco, se garantiza la percepción del salario correspondiente al grado y los gastos de representación, con la incorporación de un complemento para alcanzar los emolumentos fijados por la ley de presupuesto para el cargo desempeñado.

En los considerandos, el Gobierno calificó al régimen anterior como “incongruente”, al sostener que la designación de militares en cargos dentro del Ministerio de Defensa responde a una decisión del propio Estado y no a una elección voluntaria del personal. Por ese motivo, argumentó que no resulta razonable que esa designación afecte las expectativas de desarrollo profesional.

desfile militar milei.jpg

El Ejecutivo justificó el dictado del DNU en la necesidad de cubrir de manera inmediata cargos vacantes en el Ministerio de Defensa y de evitar perjuicios en la carrera del personal militar convocado, al advertir que la demora del trámite legislativo ordinario podría afectar el normal funcionamiento del área. La norma entró en vigencia este lunes con su publicación en el Boletín Oficial y fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento.