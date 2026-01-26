La esposa del gendarme Nahuel Gallo exigió "el cierre de los centros de tortura" en Venezuela

Se trata de Delcy Rodríguez, vicepresidenta a cargo de la presidencia tras la detención de Nicolás Maduro; su hermano, Jorge Rodríguez, y Diosdado Cabello, una de las espadas del madurismo.

A ellos les reclamó la liberación de todos los detenidos forzosamente por el madurismo, algunos de los cuales fueron liberados desde que Donald Trump apresó a Maduro y a la esposa, Cilia Flores, en Caracas, durante la madrugada del 3 de enero último.

Víctor, hijo de Nahuel Gallo, gendarme detenido en Venezuela Víctor, el hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en 2024 en Venezuela.

También exigió "que cierren todos los centros de torturas", en referencia a las cárceles de Venezuela a las que fueron derivadas el gendarme Nahuel Gallo y otros presos políticos venezolanos y extranjeros.

Durante este domingo, el testimonio en video de otro argentino preso en Venezuela reavivó el reclamo de los familiares de los presos políticos extranjeros de que sean liberados con vida.