La esposa del gendarme Nahuel Gallo exigió "el cierre de los centros de tortura" en Venezuela

La esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino preso en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, reclamó nuevamente este lunes su liberación y "el cierre de todos los centros de tortura".
María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, posteó -como cada día- el reclamo de liberación del gendarme argentino y de todos los presos políticos en Venezuela
María Alexandra Gómez publicó este lunes en la red social X un nuevo posteo que da cuenta de que ya pasaron 414 días desde que el gendarme Nahuel Gallo "fue detenido ilegalmente" por la gestión de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el sábado 3 de enero último en Caracas y trasladado a Nueva York.
Nahuel Gallo y el reclamo a la cúpula de gobierno de Venezuela
La esposa del gendarme Nahuel Gallo, quien fue capturado cuando ingresó a Venezuela para pasar las Fiestas de Fin de Año con ella y el pequeño Víctor -hijo de ambos-, arrobó la publicación a los representantes del régimen en Venezuela que siguen en funciones.
Se trata de Delcy Rodríguez, vicepresidenta a cargo de la presidencia tras la detención de Nicolás Maduro; su hermano, Jorge Rodríguez, y Diosdado Cabello, una de las espadas del madurismo.
A ellos les reclamó la liberación de todos los detenidos forzosamente por el madurismo, algunos de los cuales fueron liberados desde que Donald Trump apresó a Maduro y a la esposa, Cilia Flores, en Caracas, durante la madrugada del 3 de enero último.
También exigió "que cierren todos los centros de torturas", en referencia a las cárceles de Venezuela a las que fueron derivadas el gendarme Nahuel Gallo y otros presos políticos venezolanos y extranjeros.
Durante este domingo, el testimonio en video de otro argentino preso en Venezuela reavivó el reclamo de los familiares de los presos políticos extranjeros de que sean liberados con vida.