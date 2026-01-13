La esposa de un abogado argentino detenido en Venezuela contó que está desesperada

nahuel gallo nicolas maduro venezuela No hay noticias aún sobre la posible liberación de Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en Venezuela.

“Fue a Venezuela por trabajo. Se fue el 5 de abril y el 21 de mayo lo detuvieron. Le preguntaron el nombre y, al escuchar el acento argentino, lo secuestraron. Me enteré por un medio de comunicación, estaba en el trabajo, fue el viernes 23 de mayo y me llamó Cancillería para informarme la noticia”, expresó en declaraciones radiales Virginia Rivero.

En la misma línea, aclaró: “En este momento, de mi esposo no tengo información. Sé que está en Yare 2. Desde el 21 de diciembre que lo trasladaron, estaba en Caracas, no tengo información de él. No tengo ningún dato”.

Estamos desesperados y pidiendo una fe de vida. Por eso hago las notas y estoy haciendo más mediático este caso. En un principio no lo hicimos Estamos desesperados y pidiendo una fe de vida. Por eso hago las notas y estoy haciendo más mediático este caso. En un principio no lo hicimos

El relato de la esposa de un argentino detenido en Venezuela

Asimismo, contó que mantiene contacto con la Cancillería que lidera Pablo Quirno y que entabló diálogo con la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de la organización Las Madres del Dolor.

“Sé que están trabajando, sobre todo a partir de la caída de Maduro. No me cuentan nada, hay mucho en manos de Estados Unidos. Sé que trabajan y tienen todo listo para poder traer a los argentinos”, remarcó.

Además, relató que era la primera vez que su esposo viajaba a Venezuela y que lo hizo por trabajo, a la vez que explicó que desconocía las alertas emitidas por el gobierno. “Nadie pudo frenar la situación”, afirmó.

Por último, contó que logró mantener un llamado telefónico con su esposo 15 días después de haber sido secuestrado.

“Me contó dónde estaba, en un comando chiquito en Caracas con otros presos políticos. Me dijo que no me preocupara, que estaba bien. Tuve alguna que otra llamada, pero la información que tenía era a través de otros familiares de presos políticos venezolanos”, concluyó.