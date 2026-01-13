El incendiario mensaje de Donald Trump en medio de las protestas en Irán

Esta declaración ocurrió en un contexto sumamente sangriento. Los reportes más recientes provenientes de la zona indicaron que la cifra de fallecidos asciende a 2.000 personas como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad. Diversos testigos citados por medios internacionales describieron escenas de caos en las que los uniformados dispararon directamente contra las multitudes desarmadas, lo que intensificó el reclamo global por los derechos humanos.

Sanciones económicas y opciones militares

trump iran El mensaje de Donald Trump en medio de las protestas.

Horas antes de su publicación en redes sociales, la administración estadounidense endureció su postura económica. Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a los socios comerciales que mantengan vínculos con el gobierno iraní, una medida que golpea principalmente a China. La decisión busca asfixiar los recursos financieros del régimen mientras intenta contener el estallido social interno.

En el plano estratégico, el equipo de seguridad nacional programó una reunión urgente para evaluar distintas opciones de intervención. Días atrás, el mandatario ya advirtió a los líderes persas que evitaran disparar, bajo la amenaza de una respuesta recíproca. Esta línea dura recibió el respaldo del senador Lindsey Graham, quien anticipó que la "larga pesadilla" del pueblo iraní pronto llegaría a su fin.

El movimiento en las calles experimentó una transformación radical en las últimas semanas. Lo que comenzó como un reclamo puntual por el aumento del costo de vida mutó rápidamente hacia un rechazo total al sistema de gobierno instaurado tras la revolución de 1979. La promesa de ayuda externa inyectó una nueva dinámica a un conflicto que, por el momento, no muestra señales de pacificación.