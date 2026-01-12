Delcy Rodríguez le respondió a Trump por su publicación sobre la presidencia interina de Venezuela

"Venezuela trabaja para consolidar las relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y en el marco del derecho internacional", afirmó.

Donald Trump se reunirá con Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, indicaron funcionarios estadounidenses.

Trump declaró la semana pasada que estaba “impaciente” por saludar a la dirigente, de 58 años, que salió de Venezuela clandestinamente gracias a la colaboración estadounidense, para recoger el premio en Oslo, reportó el sitio DW.

Machado dedicó el Premio Nobel a Trump, que sin embargo mostró un actitud muy reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela.

La líder opositora dijo ahora , tras una audiencia con el papa León XIV, que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Preguntada este lunes en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el Gobierno de una Venezuela post Maduro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que “el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada”.

“Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares. 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE. UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense”, advirtió Leavitt.