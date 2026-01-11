Venezuela habilitó visitas a la cárcel en la que sigue preso el gendarme argentino Nahuel Gallo

cárcel el rodeo venezuela La cárcel El Rodeo en la que está detenido ilegalmente Nahuel Gallo. Foto: BBC

Comenzaron las visitas a presos políticos en Venezuela

Este domingo empezaron las visitas a presos políticos en la cárcel El Rodeo, apenas unas horas después de que el gobierno de Delcy Rodríguez habilitara esta posibilidad.

Se estima que son más de 800 las personas que padecen el encierro ilegal en Venezuela y de ellas, hasta ahora sólo 16 recuperaron la libertad. Pero en medio de esta situación se tomó conocimiento de la muerte de uno de los presos políticos, Edinson José Torres Fernández. No se ha informado aún sobre las causas de este fallecimiento.

El dirigente Freddy Superlano y el periodista Roland Carreño, fueron los primeros en recibir las visitas este domingo.

La detención de Nahuel Galllo

Nahuel Gallo fue detenido por el régimen de Maduro hace más de un año, cuando ingresó a Venezuela con la intención de pasar las fiestas con su esposa y su pequeño hijo. Fue acusado de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y ahora a cargo de la administración caribeña sin Nicolás Maduro al mando.

Desde entonces, ha permanecido detenido en un estricto penal en las afueras de Caracas, sin ser presentado ante ningún tribunal y sin acceso a una defensa privada, lo que vulnera gravemente sus derechos humanos y el debido proceso.