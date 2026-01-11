Se conoció este domingo un decreto del gobierno de Venezuela, encabeza por Delcy Rodríguez, que habilitó visitas a la cárcel de El Rodeo, en la que está detenido hace más de un año Nahuel Gallo, el gendarme argentino que cumplió funciones en Uspallata.
Venezuela habilitó visitas a la cárcel en la que sigue preso el gendarme argentino Nahuel Gallo
Un decreto del gobierno de Venezuela a cargo de Delcy Rodríguez permitió el inicio de visitas a los presos políticos entre los que está el gendarme argentino Nahuel Gallo
Esta resolución generó mucha expectativa en el entorno familiar de Gallo ate la posibilidad de que se pueda dar pronto el reencuentro del argentino, detenido ilegalmente, con su esposa y su hijo en primera instancia y luego con sus otros seres queridos.
Justamente en las últimas horas, le mujer del gendarme había expresado la esperanza de ingresar nuevamente a "una Venezuela libre y sin miedo".
Comenzaron las visitas a presos políticos en Venezuela
Este domingo empezaron las visitas a presos políticos en la cárcel El Rodeo, apenas unas horas después de que el gobierno de Delcy Rodríguez habilitara esta posibilidad.
Se estima que son más de 800 las personas que padecen el encierro ilegal en Venezuela y de ellas, hasta ahora sólo 16 recuperaron la libertad. Pero en medio de esta situación se tomó conocimiento de la muerte de uno de los presos políticos, Edinson José Torres Fernández. No se ha informado aún sobre las causas de este fallecimiento.
El dirigente Freddy Superlano y el periodista Roland Carreño, fueron los primeros en recibir las visitas este domingo.
La detención de Nahuel Galllo
Nahuel Gallo fue detenido por el régimen de Maduro hace más de un año, cuando ingresó a Venezuela con la intención de pasar las fiestas con su esposa y su pequeño hijo. Fue acusado de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y ahora a cargo de la administración caribeña sin Nicolás Maduro al mando.
Desde entonces, ha permanecido detenido en un estricto penal en las afueras de Caracas, sin ser presentado ante ningún tribunal y sin acceso a una defensa privada, lo que vulnera gravemente sus derechos humanos y el debido proceso.