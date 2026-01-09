María Alexandra Gómez tuiteó este viernes que su esposo, el gendarme argentino Nahuel Gallo, sigue " aislado e incomunicado" en Venezuela, como desde hace 397 días cuando fue capturado por el régimen de Nicolás Maduro.
La esposa tuiteó que el gendarme Nahuel Gallo sigue aislado e incomunicado: "397 días de injusticia"
María Alexandra Gómez reclamó la liberación de su esposo, el gendarme argentino Nahuel Gallo, y de todos los presos políticos de Venezuela. "Tienen que liberarlo YA", exigió
Reclamó la inmediata liberación del esposo y de todos los presos políticos del régimen chavista mientras crecen las expectativas de que Nahuel Gallo recupere la libertad como ocurrió este jueves con otros detenidos por fuera de la ley, lo que ha sido calificado como "un gesto de paz" tras la detención y encarcelamiento de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.
"Nahuel Gallo sigue aislado e incomunicado"
Este viernes, tras la liberación de ocho presos políticos en Venezuela, aumentan las expectativas de que el gendarme Nahuel Gallo recupere la libertad al igual que el abogado Germán Giuliani, también detenido ilegalmente.
Tanto sus familiares directos como sus abogados, la gestión de Javier Milei y las organizaciones internacionales esperan la buena noticia de un momento a otro.
A las 8.22, María Alexandra Gómez posteó en la red social X un mensaje que trasunta la incertidumbre, la espera y el reclamo de liberación del esposo, Nahuel Gallo, y de todos los presos políticos del régimen chavista en Venezuela.
La mujer eligió dos consignas de la red social para visibilizar aún más la grave situación en el mundo de internet: #LibertadParaNahuelYA #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos
"Sigue aislado e incomunicado", dijo de Nahuel Gallo la esposa, quien publicó, además, que el cautiverio ilegal lleva 397 días "de injusticia".
Nahuel Gallo tiene 34 años, nació en Catamarca y forma parte del escuadrón Uspallata de la Gendarmería Nacional.
El 8 de diciembre de 2024 fue detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro cuando ingresó a Venezuela para estar con la esposa y el pequeño hijo durante las Fiestas de Fines de los años 2024/2025.