La esposa tuiteó que el gendarme Nahuel Gallo sigue aislado e incomunicado: "397 días de injusticia"

Tanto sus familiares directos como sus abogados, la gestión de Javier Milei y las organizaciones internacionales esperan la buena noticia de un momento a otro.

A las 8.22, María Alexandra Gómez posteó en la red social X un mensaje que trasunta la incertidumbre, la espera y el reclamo de liberación del esposo, Nahuel Gallo, y de todos los presos políticos del régimen chavista en Venezuela.

nahuel gallo en mendoza 1 El gendarme Nahuel Gallo cuando estaba en funciones en Mendoza.

La mujer eligió dos consignas de la red social para visibilizar aún más la grave situación en el mundo de internet: #LibertadParaNahuelYA #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos

"Sigue aislado e incomunicado", dijo de Nahuel Gallo la esposa, quien publicó, además, que el cautiverio ilegal lleva 397 días "de injusticia".

esposa de nahuel gallo María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, reclamó la liberación del argentino y de todos los presos políticos de Venezuela.

Nahuel Gallo tiene 34 años, nació en Catamarca y forma parte del escuadrón Uspallata de la Gendarmería Nacional.

El 8 de diciembre de 2024 fue detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro cuando ingresó a Venezuela para estar con la esposa y el pequeño hijo durante las Fiestas de Fines de los años 2024/2025.