El petróleo ya no se mueve solo por precio o volumen. Hoy viaja empujado por la geopolítica, la urgencia estratégica y la competencia entre potencias. En ese escenario, China está ajustando su brújula. Venezuela fue una pieza clave de su seguridad energética en América Latina.
Sin embargo, las sanciones, los problemas productivos y la presión internacional cambiaron el tablero. Frente a una demanda cada vez más competitiva de Estados Unidos, China empezó a mirar con más atención a otro actor de América Latina, uno que combina estabilidad, escala y proyección a largo plazo.
China apunta al petróleo de un país de América Latina frente a la demanda de Estados Unidos: no es Venezuela
China apunta a Brasil. Esta nación no es un recién llegado al negocio del petróleo, pero en la última década su rol cambió de forma decisiva. Gracias a los yacimientos del presal, ubicados en aguas profundas del Atlántico, el este país de América Latina se consolidó como uno de los mayores productores de crudo del hemisferio occidental,
Hoy produce más de tres millones de barriles diarios y exporta una parte creciente de ese volumen. Su petróleo es mayoritariamente offshore, con costos competitivos y menos riesgos políticos que otros productores de la región. Para China, eso importa.
El socio silencioso de China en América Latina
- Las refinerías de China valoran especialmente el crudo brasileño por su calidad y regularidad en el suministro. A diferencia del petróleo venezolano, que requiere mezclas, intermediarios y complejas rutas logísticas, el brasileño llega de forma directa y con menos fricciones diplomáticas.
- Petrobras mantiene acuerdos de largo plazo con empresas estatales chinas, lo que refuerza una relación que no se limita al comercio puntual, sino que se proyecta como alianza estratégica.
- Para China, diversificar proveedores es una forma de reducir vulnerabilidades en un mundo cada vez más fragmentado. Para Estados Unidos, en cambio, Brasil también es un socio energético atractivo, lo que convierte al país sudamericano en un espacio de competencia silenciosa entre ambas potencias.