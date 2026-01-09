Sin embargo, las sanciones, los problemas productivos y la presión internacional cambiaron el tablero. Frente a una demanda cada vez más competitiva de Estados Unidos, China empezó a mirar con más atención a otro actor de América Latina, uno que combina estabilidad, escala y proyección a largo plazo.

Petroleo America Latina (3)

China apunta al petróleo de un país de América Latina frente a la demanda de Estados Unidos: no es Venezuela

China apunta a Brasil. Esta nación no es un recién llegado al negocio del petróleo, pero en la última década su rol cambió de forma decisiva. Gracias a los yacimientos del presal, ubicados en aguas profundas del Atlántico, el este país de América Latina se consolidó como uno de los mayores productores de crudo del hemisferio occidental,