Accidente en Maipú: una mujer muerta y un hombre herido tras colisión entre un camión y un auto

Dos personas resultaron con heridas de gravedad este sábado al mediodía luego de un fuerte accidente de tránsito ocurrido en Maipú. El siniestro ocurrió específicamente en la intersección de Ruta 60 y Variante Palmira, donde un camión y un automóvil protagonizaron una colisión.
El hecho involucró a un camión Scania con semirremolque, de nacionalidad brasileña, quien resultó ileso y arrojó un dosaje de alcohol de 0,00 G/L.
Por otro lado, un hombre y una mujer, ocupantes de un Fiat Uno, sufrieron las consecuencias más severas del tremendo impacto.
Cómo fue el choque en Maipú
El incidente se produjo cerca de las 12, cuando el camión circulaba por Variante Palmira de sur a norte, mientras que el Fiat Uno lo hacía de oeste a este. Por causas que aún se están investigando, ambos vehículos chocaron en la mencionada intersección, provocando el grave siniestro vial.
Inmediatamente, médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se trasladaron hasta el lugar para asistir a los heridos. Tras una primera evaluación, los 2 ocupantes del automóvil fueron trasladados de urgencia al hospital Perrupato debido a su delicado estado de salud.
Hasta el momento, no se han proporcionado más datos sobre la identidad de los ocupantes del Fiat Uno ni sobre la naturaleza específica de sus lesiones, aunque se ha confirmado que su estado es grave.
Investigan las causas del accidente
Las pericias intentan esclarecer la dinámica del choque para determinar las responsabilidades. La zona de Maipú fue asegurada para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y los investigadores. Casi a la misma hora era trasladado en helicóptero un parapentista que se accidentó en el Cerro Arco.