Maipú llevará la Fiesta de la Vendimia de su departamento a cada distrito con un calendario federal de celebraciones.
Maipú programó el inicio de su agenda para la Fiesta de la Vendimia
La Municipalidad de Maipú iniciará esta semana su cronograma de Fiesta de la Vendimia. El jueves 8 será el primer festejo distrital, en Las Barrancas
Dentro de los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la comuna que conduce Matías Stevanato lanzó un calendario "que busca reforzar la identidad local, acercar la cultura a cada barrio y consolidar una política cultural en todo el departamento".
Desde esta semana, Maipú comienza a vivir la Vendimia en cada uno de sus distritos con una propuesta que convierte las tradicionales celebraciones en verdaderos festivales culturales.
Doce festejos durante enero previo a la Fiesta de la Vendimia
Durante enero se realizarán doce festejos territoriales que funcionarán como antesala de la vendimia departamental.
Cada vendimia distrital ofrecerá espectáculos artísticos, propuestas culturales, ferias de artesanos y espacios gastronómicos, diseñados para el disfrute de las familias y el encuentro comunitario.
Las celebraciones culminarán con la vendimia departamental en el Teatro Griego Papa Francisco.
Cronograma completo
- 8/1/26 Vendimia Las Barrancas (Plaza Barrio Flischman)
- 9/01/26 Vendimia de Russell (Plaza Barrio Nerviani)
- 10/1/26 Vendimia de General Gutiérrez (Playón de Estación Metrotranvia)
- 11/1/26 Vendimia de General Ortega (Club Teqüé)
- 15/1/26 Vendimia Beltrán (Club Atletico Beltran)
- 16/1/26 Vendimia de Coquimbito (Club Argentinos de Ruttini)
- 17/1/26 Vendimia de Ciudad de Maipú (Calle Maza paseo Los Leones)
- 18/1/26 Vendimia de Cruz de Piedra (Club Laur)
- 22/1/26 Vendimia de Lunlunta (Plazoleta Virgen del Tránsito)
- 23/1/26 Vendimia de Rodeo Del Medio (Ruta 50 entre Rufino Ortega y Savio)
- 24/1/26 Vendimia de Luzuriaga (Paseo Canota)
- 25/1/26 Vendimia de San Roque ( Parque de la Familia)
- 31/1/26 Vendimia Departamental ( Teatro Griego Papa Francisco)