Porotos negros o blancos: cuáles son las diferencias y para qué se usa cada uno

Los porotos, como todo alimento que forma parte de este grupo, son de origen vegetal y son propios de la naturaleza, ya que se cosechan y consumen sin industrialización previa ni procesados. Aunque existen los porotos en lata y conserva.

Los porotos contienen mucho almidón, un nutriente presente también en el arroz y las papas. Es un alimento rico en fibra, una sustancia indispensable para el tránsito intestinal.

Existen variedades de porotos y variedades de legumbres en general, pero hay dos tipos de porotos que se consumen con mayor frecuencia y poseen varias diferencias. Estas diferencias son importantes y hay que tenerlas en cuenta al momento de cocinar.

Cuáles son las diferencias entre los porotos negros y los porotos blancos

Existen dos tipos de porotos famosos y muy utilizados: los blancos y los negros. Usar estas legumbres para las mismas recetas no es un error grave, pero puede marcar la diferencia.

Por eso conviene conocer sus diferencias principales y saber con qué combinan mejor. Ambos alimentos pertenecen al grupo de las legumbres; esa es su principal característica común.

Los porotos blancos tienen una forma más ovalada y con más relleno o volumen. Tienen un color blanco o hueso que, al cocinarse, se pone un poco más amarillo.

porotos negros Tanto los porotos negros como los blancos tienen grandes propiedades.

Esta variedad de porotos tiene un gusto mucho más suave y se ponen más cremosos al cocinarlos. Se usan mucho en guisos tradicionales, en hummus, cremas, purés, ensaladas y salsas.

Los porotos negros son más pequeños y planos. Tienen una textura mucho más firme y dura, por lo que no son una gran opción para preparaciones que requieren de un grano cremoso y suave.

Otra diferencia importante es que el poroto negro se usa muchas veces en recetas que requieren del protagonismo de los porotos. Son de sabor fuerte, por lo que no solo complementan, también resaltan.

En cuanto al uso, también tiene varias diferencias. Estos posorots se usan mucho para hacer medallones vegetarianos, en recetas brasileñas, en rellenos de tacos y en frituras.

Porotos y otras legumbres: ¿por qué estos alimentos se remojan en agua?

Más allá de las diferencias, los porotos comparten otra similitud importante entre ellos y con las otras legumbres: todas se remojan en agua antes de la cocción.

porotos en remojo Porotos, lentejas y garbanzos siempre se tienen que remojar antes de cocinarlos.

Un remojo de las legumbres permite que el alimento absorba agua y se vuelva más tierno al cocinarlo. Este procedimiento también aumenta la digestibilidad y activa el alimento. También eliminamos sustancias que traen las legumbres en su piel.