Mendoza obtuvo aval nacional al actualizar una especialidad médica crítica y es pionera en el país

Hito nacional en salud pública

El avance se da en medio del crecimiento de la demanda de esta especialidad, que subió un 84% respecto de años anteriores. Los cambios se explican a casi dos años de la nueva Ley de Residencias Médicas, que imprime incentivos para que los médicos hagan especialidades y se cubran puestos claves en los hospitales, además de otorgarles una beca para hacer más atractiva la formación.

La especialidad universitaria en Tocoginecología de Mendoza dio cumplimiento a requisitos más exigentes y modernos, a los que las residencias de Tocoginecología de la provincia lograron adecuarse, obteniendo así la acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Residencias medicas en el Hospital Central de Mendoza- Ley de Residencias Medicas- Mendoza.jpg Los hospitales públicos son cada vez más importantes entre una población que no siempre cuenta con cobertura paga. Imagen ilustrativa. Cristian Lozano

Así, la residencia universitaria de Tocoginecología de Mendoza se consolida como pionera a nivel nacional, ya que actualmente no existen otras especializaciones universitarias en el país con este nivel de certificación.

Lo explicó a Diario UNO Martin Altamirano, subdirector de Gestión de Talento Humano en el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.

Desde el sistema de salud destacaron que, si bien en otras provincias las residencias suelen contar con avales universitarios, en general no poseen certificación CONEAU con los estándares actuales, lo que refuerza el valor académico de la formación que se brinda en Mendoza.

Además, se anunció como novedad la obtención del reconocimiento universitario de la especialidad de Medicina Familiar, también por parte de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo. Los residentes de esta especialidad se forman activamente en distintas sedes de la provincia, fortaleciendo la atención primaria de la salud y el sistema sanitario en su conjunto.

Altamirano destacó que continúan en evaluación otras especialidades presentadas, cuyos formularios ya fueron elevados y se encuentran a la espera de ser analizados por los organismos correspondientes, como parte de un proceso de mejora continua de la formación profesional.

Más médicos especialistas en la salud de la mujer

El impacto de estas políticas también se refleja en el crecimiento sostenido de profesionales en formación. En el año 2023 se registraron 13 residentes en Tocoginecología; en 2024 la cifra ascendió a 15; y en 2025 alcanzó los 24 profesionales. Desde la implementación de la nueva ley, la cantidad de residentes en esta especialidad aumentó un 84%, consolidando una tendencia positiva para el sistema de salud provincial.

Notti médicos 7.jpg La Medicina de Familia también es una especialidad crítica reconocida por la CONEAU. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Residencias médicas e incentivos

La provincia de Mendoza cuenta con un sistema integral que regula y mejora la formación de posgrado de los profesionales de la salud a través de la Ley de Residencias.

La ley garantiza derechos laborales, define condiciones de formación adecuadas y contempla estímulos económicos mediante becas, promoviendo trayectorias formativas y fundamentalmente revertir el éxodo de recursos humanos. Además, crea una Comisión Permanente de Residencias, encargada de supervisar, evaluar y mejorar de manera continua el sistema.

Uno de los ejes centrales de la normativa es la retención de talentos, especialmente en especialidades consideradas críticas, para asegurar la disponibilidad de profesionales capacitados en hospitales y centros de salud de toda la provincia. Las especialidades críticas son Familia, Salud Mental, Tocoginecología, Pediatría, Emergencias, entre otras.