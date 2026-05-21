Ni el baño, ni la cocina: cuál es el lugar ideal para colocar el router del wifi en casa

El lugar ideal para colocar el router del wifi dentro de casa

Para entender por qué el living es la zona perfecta, primero debes comprender por qué otras habitaciones destruyen la señal de wifi. Las ondas electromagnéticas se propagan en todas direcciones, pero pierden fuerza drásticamente al chocar con ciertos materiales y tecnologías.

En este sentido, la cocina es un área llena de interferencias. El principal culpable es el horno de microondas, que opera exactamente en la misma frecuencia de 2.4 GHz que la mayoría de los routers antiguos y dispositivos inteligentes del hogar.

Por otro lado, el baño presenta un obstáculo masivo: el agua y las tuberías. El agua es uno de los elementos que más absorbe las ondas de radiofrecuencia, sumado a los grandes espejos y las paredes llenas de azulejos.

wifi, casa Debes alejar el router de los electrodomésticos tradicionales.

Las redes de wifi modernas (especialmente la banda de 5 GHz, que es la más veloz) tienen un alcance menor y son mucho más sensibles a los obstáculos físicos que las redes antiguas, pero la teoría descrita igualmente debe ser tenida en cuenta.

Descartados los espacios problemáticos, el living se alza como el punto idóneo en la gran mayoría de las viviendas. Los motivos no son solo arquitectónicos, sino también de hábitos de consumo.

Es en el living donde solemos pasar el tiempo libre y donde se conectan los equipos que más ancho de banda consumen: el Smart TV, las consolas de videojuegos, computadoras portátiles y celulares.

Aunque tiene muebles, por lo general es un ambiente más abierto, con paredes de durlock o ladrillo estándar que facilitan el viaje de las ondas de internet.

3 reglas de oro al ubicar el router en el living