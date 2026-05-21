"¿A quién se le perdió este animalito?": el insólito mensaje sobre un zorro que hizo estallar de risa a un grupo

Embed - En el barrio Dalvian proliferan los zorritos una vecina preguntó de quién es el animalito

El mensaje no tardó en explotar.

Nadie terminó de entender si se trató de una confusión real, si creyó que era un cachorro de perro o simplemente si estaba haciendo un chiste. Lo cierto es que los vecinos reaccionaron enseguida.

“Son zorritos, Susi… no tienen dueño”, le respondió Mariela entre emojis y risas.

La situación siguió escalando cuando otros habitantes del barrio comenzaron a contar sus propias experiencias con estos animales que desde hace años proliferan en la zona del piedemonte mendocino y ya forman parte de la vida cotidiana del Dalvian.

"La señora no se dio cuenta que era un zorro", dijo una vecina

“Era que la señora no se dio cuenta que eran zorros. Yo pensé que estaba haciendo un chiste”, contó entre risas Mónica, otra vecina del barrio.

“Una familia entera de zorros vive enfrente de mi casa. Tienen una guarida: madre, padre y tres cachorros. Son cinco en total y siempre están en el medio de la calle”, relató.

Incluso mandó videos al grupo donde se ven dos zorritos caminando tranquilamente por la zona arbolada.

zorrito Un zorrito bebé encontrado días atrás que luego fue devuelto a su familia. Muchísimos de estos animales se pasean a toda hora, sobre todo de noche, en algunos barrios cercanos al piedemonte.

“Si vieras cómo nos reíamos con mi marido. Encima anoche iba a sacar la basura y estaban ahí abajo de los árboles, en la oscuridad”, agregó.

Según cuentan los propios vecinos, los animales están completamente acostumbrados a la presencia humana. Algunos incluso aseguran que los zorros pasan al lado de las personas “como si nada” y que ya forman parte de la postal habitual del barrio.

Zorros domesticados que pasan al lado de los vecinos

“Yo tengo dos gatos y si los zorros están juntos, los gatos se quedan en la ventana mirándolos. Pero si no, se cruzan como si nada”, explicó Mónica.

En Mendoza, especialmente en zonas cercanas al piedemonte, es cada vez más frecuente la presencia de zorros grises. La expansión urbana y la búsqueda de alimento hicieron que muchos ejemplares se adaptaran a convivir cerca de barrios residenciales. Aunque suelen evitar el contacto directo con humanos, con el tiempo algunos pierden el miedo y circulan por jardines, calles internas y espacios verdes.

Especialistas recomiendan no alimentarlos ni intentar domesticarlos, ya que siguen siendo animales silvestres. Sin embargo, en Dalvian muchos vecinos ya les pusieron nombre, los reconocen e incluso esperan verlos durante las noches.

Esta vez, al menos, uno de los zorros logró algo más: convertirse en la estrella inesperada del grupo de WhatsApp del barrio.