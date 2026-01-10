Un parapentista sufrió este sábado un accidente mientras practicaba el deporte en el Cerro Arco de la Ciudad de Mendoza. Fue trasladado en helicóptero con diversas heridas hasta el Hospital Central. La situación sorprendió a muchas de las personas que suelen hacer el recorrido para realizar actividad física.
Un hombre que hacía parapente sufrió un accidente en el Cerro Arco
El joven que sufrió el accidente fue trasladado en helicóptero al Hospital Central. Sufrió heridas en el rostro y politraumatismos varios
El hecho ocurrió este sábado cerca de las 10.30, en la ladera noreste del cerro, a la altura de la base del helipuerto.
Personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que realizaba tareas operativas en la zona, fue alertado sobre la caída de un hombre en las inmediaciones.
Operativo de rescate en el Cerro Arco
De manera inmediata, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron localizar al deportista, quien presentaba escoriaciones en el rostro y una herida cortante en la frente.
Ante la situación, se activó el protocolo de actuación y se coordinó el trabajo con distintas dependencias policiales para su asistencia y rescate.
Mientras se aguardaba el arribo de las unidades especializadas, el personal policial adoptó las medidas de seguridad correspondientes, procediendo a la inmovilización del herido con collarín cervical y entablillado, logrando ponerlo fuera de peligro.
Posteriormente, arribó al Cerro Arco la Patrulla de Rescate, cuyo médico diagnosticó al parapentista politraumatismos varios y pérdida de conocimiento.
Así fue rescatado en el Cerro Arco el hombre que sufrió un accidente en parapente
Debido a la complejidad del cuadro, la Patrulla de Rescate solicitó la intervención del helicóptero Halcón 1, que trasladó al protagonista del accidente hasta el Hospital Central, donde ingresó alrededor del mediodía.
Poco después del accidente, llegaron imágenes del momento del rescate y el traslado del hombre herido.
Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.