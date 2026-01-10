Inicio Policiales accidente
Imágenes del rescate

Un hombre que hacía parapente sufrió un accidente en el Cerro Arco

El joven que sufrió el accidente fue trasladado en helicóptero al Hospital Central. Sufrió heridas en el rostro y politraumatismos varios

Por UNO
Un hombre fue rescatado en el Cerro Arco tras sufrir un accidente en parapente.

Un hombre fue rescatado en el Cerro Arco tras sufrir un accidente en parapente.

Foto: gentileza

Un parapentista sufrió este sábado un accidente mientras practicaba el deporte en el Cerro Arco de la Ciudad de Mendoza. Fue trasladado en helicóptero con diversas heridas hasta el Hospital Central. La situación sorprendió a muchas de las personas que suelen hacer el recorrido para realizar actividad física.

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 10.30, en la ladera noreste del cerro, a la altura de la base del helipuerto.

Personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que realizaba tareas operativas en la zona, fue alertado sobre la caída de un hombre en las inmediaciones.

accidente cerro arco (1)
Tras el accidente, el hombre fue trasladado en helicóptero al Hospital Central.

Tras el accidente, el hombre fue trasladado en helicóptero al Hospital Central.

Operativo de rescate en el Cerro Arco

De manera inmediata, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron localizar al deportista, quien presentaba escoriaciones en el rostro y una herida cortante en la frente.

Ante la situación, se activó el protocolo de actuación y se coordinó el trabajo con distintas dependencias policiales para su asistencia y rescate.

accidente cerro arco (4)
El médico de la Patrulla de Rescate le diagnosticó al parapentista politraumatismos varios y pérdida de conocimiento.

El médico de la Patrulla de Rescate le diagnosticó al parapentista politraumatismos varios y pérdida de conocimiento.

Mientras se aguardaba el arribo de las unidades especializadas, el personal policial adoptó las medidas de seguridad correspondientes, procediendo a la inmovilización del herido con collarín cervical y entablillado, logrando ponerlo fuera de peligro.

Posteriormente, arribó al Cerro Arco la Patrulla de Rescate, cuyo médico diagnosticó al parapentista politraumatismos varios y pérdida de conocimiento.

Embed - Un hombre que hacía parapente se accidentó en el Cerro Arco

Así fue rescatado en el Cerro Arco el hombre que sufrió un accidente en parapente

Debido a la complejidad del cuadro, la Patrulla de Rescate solicitó la intervención del helicóptero Halcón 1, que trasladó al protagonista del accidente hasta el Hospital Central, donde ingresó alrededor del mediodía.

Poco después del accidente, llegaron imágenes del momento del rescate y el traslado del hombre herido.

Embed - Traslado del parapentista herido en el Cerro Arco

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar