Un hombre que hacía parapente sufrió un accidente en el Cerro Arco

accidente cerro arco (1) Tras el accidente, el hombre fue trasladado en helicóptero al Hospital Central. Foto: gentileza

Operativo de rescate en el Cerro Arco

De manera inmediata, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron localizar al deportista, quien presentaba escoriaciones en el rostro y una herida cortante en la frente.

Ante la situación, se activó el protocolo de actuación y se coordinó el trabajo con distintas dependencias policiales para su asistencia y rescate.

accidente cerro arco (4) El médico de la Patrulla de Rescate le diagnosticó al parapentista politraumatismos varios y pérdida de conocimiento. Foto: gentileza

Mientras se aguardaba el arribo de las unidades especializadas, el personal policial adoptó las medidas de seguridad correspondientes, procediendo a la inmovilización del herido con collarín cervical y entablillado, logrando ponerlo fuera de peligro.

Posteriormente, arribó al Cerro Arco la Patrulla de Rescate, cuyo médico diagnosticó al parapentista politraumatismos varios y pérdida de conocimiento.

Así fue rescatado en el Cerro Arco el hombre que sufrió un accidente en parapente

Debido a la complejidad del cuadro, la Patrulla de Rescate solicitó la intervención del helicóptero Halcón 1, que trasladó al protagonista del accidente hasta el Hospital Central, donde ingresó alrededor del mediodía.

Poco después del accidente, llegaron imágenes del momento del rescate y el traslado del hombre herido.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente.