Acuerdo con la Unión Europea: los productos mendocinos alcanzados por menos o cero aranceles

uva Las uvas de mesa son un producto que tendrá beneficios para la exportación a la Unión Europea.

Más productos con menos aranceles en los próximos 4 y 10 años

Otro 14% de los productos tendrá una eliminación arancelaria progresiva, en un plazo de entre 4 y 10 años. Allí se incluyen preparaciones alimenticias, algunas frutas cítricas, aceites vegetales, mermeladas, dulce de leche y vinos fraccionados en envases de hasta 5 litros, un punto de interés adicional para la agroindustria mendocina.

Desde el Gobierno nacional destacaron que el acuerdo permitirá “nivelar a la Argentina frente a otros países que ya tienen preferencias comerciales con la Unión Europea” y generar reglas claras y previsibilidad, un factor clave para las inversiones y para las pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Además de la reducción de aranceles, el acuerdo contempla facilitación del comercio, simplificación aduanera y eliminación de barreras técnicas, aunque también exige el cumplimiento de estándares sanitarios, ambientales y de calidad similares a los europeos, un desafío que Mendoza ya viene trabajando en muchas de sus cadenas productivas.

milei lula mercosur Países miembros del Mercosur cierran un acuerdo con la Unión Europea.

Si bien el acuerdo aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, comenzará a aplicarse de manera provisoria una vez aprobado el componente comercial. De concretarse los plazos previstos, 2026 podría marcar el inicio efectivo de un nuevo escenario exportador, en el que productos mendocinos tradicionales ganen presencia en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Para la provincia, el entendimiento representa una oportunidad para agregar valor, ampliar mercados y fortalecer el empleo en el sector agroindustrial, con especial protagonismo de las economías regionales.