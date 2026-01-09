Países de la Unión Europea avalaron el acuerdo con el Mercosur a pesar de la oposición de Francia

Ahora se espera que el Consejo de la UE cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 (16.00 GMT), según indicaron varias fuentes diplomáticas citadas por la agencia EFE.

Paris protestas Macron.jpg El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sabe que un acuerdo con el Mercosur le generaría conflictos con el campesinado francés.

El tratado, negociado durante 25 años, apunta a crear la mayor zona de libre comercio del mundo entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.