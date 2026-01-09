Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.
Países de la Unión Europea avalaron el acuerdo con el Mercosur a pesar de la oposición de Francia
La mayoría de los 27 países votaron a favor del pacto de libre comercio en una reunión de embajadores. Los franceses temen por su sector agrícola
Ahora se espera que el Consejo de la UE cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 (16.00 GMT), según indicaron varias fuentes diplomáticas citadas por la agencia EFE.
El tratado, negociado durante 25 años, apunta a crear la mayor zona de libre comercio del mundo entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
La mayoría de los 27 países del bloque votaron a favor del pacto, a pesar de la oposición de Francia, Irlanda y otras naciones preocupadas por su impacto en el sector agrícola.
El gobierno francés había manifestado el jueves su rechazo al acuerdo de libre comercio y reiteró que continuará exigiendo el cumplimiento total de los compromisos asumidos por la Comisión Europea (CE) para proteger a los agricultores franceses.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.