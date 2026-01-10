Potrerillos, enero 2026: novedades, precios y la actividad en los paradores

El Parador Uno ubicado en bahía Príncipe, la primera pasando el túnel de Cacheuta, también sigue a full con sus actividades este año y cuenta con playa pública, foodtrucks, baños y su propio bar.

potrerillos verano 2026 En la playa pública de Parador Uno, en Potrerillos, también hay guardavidas. Foto: gentileza redes sociales

Playa, deporte y gastronomía en Potrerillos durante el verano

Costazur, el proyecto que se asoció con Potrerillos Resort SA para manejar buena parte de la costa del perilago, abrió playas de estacionamiento gratuitas para este verano 2026.

potrerillos costazur gastronomia Costazur comenzó los trabajos en Potrerillos pensando a largo plazo.

Además, ya puede verse la plantación de vegetación, movimientos de suelo, cierres perimetrales y mejoras en los accesos a las playas públicas.

Su proyecto es a largo plazo e incluye quinchos, asadores, restorantes y hospedaje, entre otros servicios. Para todo ello, Costazur avanza también con las obras “que no se ven” como las de agua y energía.

Parador Uno, en tanto, es el primero con playa pública avanzando por la ruta del perilago viniendo desde Cacheuta. Su predio cuenta con el bar del parador, estacionamiento gratuito y guardavidas.

parador 1 potrerillos enero 2026 La noche en el Parador Uno de Potrerillos. Foto: gentileza redes sociales

En la playa están los foodtruck de La Sandía y La Gulita y se pueden practicar deportes acuáticos como kayak, rafting, hidropedales y SUP.

Tiene página de internet y en ella se pueden contratar los servicios (o personalmente). Los precios oscilan entre $12.000, como el alquiler de un kayak, y $50.000, como las dos horas de rafting. El hidropedal de hasta 4 personas se contrata por $30.000 y una excursión en kayak por $40.000.

Potrerillos parador 1 (1).jpg El acceso al Parador Uno de Potrerillos, en bahía Príncipe, donde hay playa pública.

Cuando suba el dique Potrerillos, también se instalarán los juegos acuáticos con inflables.

El parador Aventura es otra de las opciones. Mantiene sus actividades acuáticas y de aventura como travesías, kayak, SUP, mountain bike y bicis float.

Este sábado, en la playita de bahía Bonita se suma el bar cervecero. Mientras que larga la temporada de SUP Yoga y Chi Kung.

parador aventura potrerillos enero 2026 Abre un bar cervecero en uno de los paradores de Potrerillos. Foto: gentileza redes sociales

¿Yoga en tabla en Potrerillos?

SUP Mendoza, en el camping El Bosquecito de la UNCuyo no solo enseña SUP y brinda clases recreativas, sino también ofrece el servicio de SUP Yoga y SUP Stretching.

yoga sup potrerillos Una de las actividades para realizar en el lago de Potrerillos. Foto: gentileza redes sociales

En tanto que quienes propusieron una clase especial en el parador Aventura fueron Purna Sup Yoga y Agua de Roca.

La propuesta incluyó Chi Kung, Yoga y Meditación en el agua del dique Potrerillos, sobre la tabla de SUP.

Según dijeron, el único requisito es “dejarse llevar por la energía del agua en calma” de Potrerillos.