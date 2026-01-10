Confirmado el precio del dólar este lunes 12 de enero cuando abran los bancos

Los bancos más importantes de Argentina le comunicaron al Banco Central cuál será el precio del dólar este lunes 12 de enero, cuando abran sus puertas y se habiliten las operaciones cambiarias en cada uno de ellos.
En los últimos días, el precio del dólar tuvo muy pocos cambios y esta situación fue clave para que se definiera cuál será su valor en el inicio de las actividades de cada uno de los bancos.
Al mismo tiempo, las cuevas confirmaron cuál será el precio del dólar blue este lunes 12 de enero. En este caso, será con un precio menor al que tuvo durante casi toda la última semana, aunque se mantendrá por encima de los $1.500.
Precio del dólar el lunes 12 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este lunes 12 de enero será de alrededor de $1.490.
Estos son los precios del dólar en cada banco:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.490
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.490
- Banco Supervielle: $1.489
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.485
- Banco Patagonia: $1.485
- Banco Hipotecario: $1.485
- Banco Santander: $1.485
- Brubank: $1.485
- Banco Credicoop: $1.485
- Banco Macro: $1.485
- Banco Piano: $1.490
- Banco de Comercio: $1.480
Cuál será el precio del dólar blue el lunes 12 de enero
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue se ubicará por encima del dólar oficial y de la barrera de los $1.500. No obstante, presentará una disminución importante respecto a los $1.530 que llegó a cotizar en el inicio de la última semana.
Por esto mismo, es que desde las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue el lunes 12 de enero arrancará a un precio de $1.505, manteniendo cierta diferencia con el oficial.