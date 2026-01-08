Está confirmado el precio del dólar el viernes 9 de enero cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio del dólar este viernes 9 de enero de 2026, cuando se retomen las actividades bancarias y queden habilitadas las operaciones cambiarias en cada una de las entidades.
Según confirmaron cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar va a tener un promedio de alrededor de $1.485 este viernes 9 de enero, aunque algunas entidades bancarias lo tendrán a un valor menor o mayor, pero cercano a este.
Asimismo, el dólar blue terminará la semana con un precio superior a los $1.500, según confirmaron desde las cuevas, aunque con una tendencia a la baja, teniendo en cuenta que había arrancado la semana a $1.530.
Precio del dólar este viernes 9 de enero en cada banco
Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este viernes 9 de enero será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.480
- Banco Nación: $1.485
- Banco ICBC: $1.495
- Banco BBVA: $1.493
- Banco Supervielle: $1.490
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.490
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.485
- Banco Santander: $1.480
- Brubank: $1.488
- Banco Credicoop: $1.495
- Banco Macro: $1.490
- Banco Piano: $1.490
- Banco de Comercio: $1.480
Desde enero del 2026, el gobierno de Javier Milei decidió implementar un cambio muy relevante que tiene que ver con las bandas cambiarias del dólar, ya que estas dejaron de actualizarse a un ritmo del 1% mensual y lo pasaron a hacer según la inflación registrada dos meses antes. Esto significa que en enero, cambiaron en un 2,50%
Precio del dólar blue el viernes 9 de enero
Al mismo tiempo que los bancos comiencen a vender dólares el viernes 9 de enero, las cuevas también lo harán con un precio ya confirmado, que será menor al que ha tenido durante toda la semana.
En el quinto día de la semana, se confirmó que el dólar blue va a tener, otra vez, un precio superior a los $1.500, más exactamente cotizará en $1.505, confirmaron desde las cuevas.