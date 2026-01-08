Está confirmado el precio del dólar el viernes 9 de enero cuando abran los bancos

dolares (11)

Precio del dólar este viernes 9 de enero en cada banco

Según lo confirmado por cada banco al Banco Central, el precio del dólar cuando abran los bancos este viernes 9 de enero será el siguiente:

Banco Galicia: $1.480

Banco Nación: $1.485

Banco ICBC: $1.495

Banco BBVA: $1.493

Banco Supervielle: $1.490

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.490

Banco Patagonia: $1.490

Banco Hipotecario: $1.485

Banco Santander: $1.480

Brubank: $1.488

Banco Credicoop: $1.495

Banco Macro: $1.490

Banco Piano: $1.490

Banco de Comercio: $1.480

Desde enero del 2026, el gobierno de Javier Milei decidió implementar un cambio muy relevante que tiene que ver con las bandas cambiarias del dólar, ya que estas dejaron de actualizarse a un ritmo del 1% mensual y lo pasaron a hacer según la inflación registrada dos meses antes. Esto significa que en enero, cambiaron en un 2,50%

Dolares

Precio del dólar blue el viernes 9 de enero

Al mismo tiempo que los bancos comiencen a vender dólares el viernes 9 de enero, las cuevas también lo harán con un precio ya confirmado, que será menor al que ha tenido durante toda la semana.

En el quinto día de la semana, se confirmó que el dólar blue va a tener, otra vez, un precio superior a los $1.500, más exactamente cotizará en $1.505, confirmaron desde las cuevas.