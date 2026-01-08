Con el dólar oficial estable y el repunte del mayorista el Banco Central volvió a comprar reservas

Mientras tanto, tras varias ruedas quieto o a la baja el dólar mayorista se recuperó para llegar a $1.464 en promedio. Sin embargo, sigue lejos de la banda máxima administrada por el BCRA, que tocó los $1.536,55 luego de debutar el esquema de ajuste por inflación.

El dólar en los bancos y la compra de reservas

Entre los bancos privados hubo bastante paridad con la cotización del Nación. Aunque algunos la superaron, como el Supervielle y varios bancos provinciales, ubicándose arriba de los $1.490.

En medio de tal panorama, el BCRA volvió a comprar divisas para fortalecer sus reservas. La operación llegó a U$S62 millones, y de ese modo la autoridad monetaria ya se hizo de más de U$S175 millones en cuatro ruedas consecutivas.

Por otra parte, con un dólar tarjeta que experimentó una leve baja de 0,1% para cerrar a $1.945, los financieros también cedieron terreno.

El dólar MEP, que había llegado en un momento a $1.498,20 alcanzó finalmente un piso de $1.494,10. Algo similar ocurrió con el dólar CCL (Contado con Liquidación) que aun así terminó con una cotización más alta: luego de ubicarse en $1.533,20 volvió a retraerse hasta un promedio de $1.531.