Bajaron el dólar oficial y el blue tras el préstamo de los bancos al gobierno nacional

Luego de que el Banco Central (BCRA) se asegurara un préstamo de bancos por U$S3.000 millones para pagar el próximo vencimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar oficial volvió a bajar por segundo día consecutivo y cerró a $1.485 para la venta en el Banco Nación.
Fue una baja de $5, idéntica a la del dólar blue, que tocó los $1.515.
Es la reacción de los mercados al acuerdo que cerró este miércoles el Banco Central con 6 bancos internacionales. Conocido por REPO (Repurchase Agreement), es un préstamo por U$S3.000 millones, a devolver en 372 días a un interés del 7,4% anual.
De hecho, con el préstamo el Gobierno completó U$S4.200 millones, monto del vencimiento a pagar el próximo viernes 9 de enero.
Fue otro día de bajas generalizadas, incluso para el dólar mayorista, que es la referencia del mercado y para las bandas cambiarias que desde este mes el BCRA ajusta al ritmo de la inflación. La única excepción fue el dólar MEP, que repuntó casi 1% respecto del martes.
Qué pasó con el dólar en los bancos
Fue una rueda diferente a la previa, en la que el dólar oficial también había perdido $5 ($1.490) y el blue sumó lo mismo.
Hubo varios bancos que cotizaron la divisa al mismo valor del Nación (Patagonia, BBVA, Ciudad). Y otros terminaron más arriba, como Supervielle e ICBC ($1.495).
Asimismo, los financieros repitieron el sube y baja de los primeros días del año. Mientras el dólar MEP sumó $13 para alcanzar los $1.496,05, el Contado con Liquidación (CCL) volvió a caer, esta vez 0,36% y cerró vendiéndose apenas arriba de los $1.534.
Por su parte, el dólar mayorista bajó medio punto en relación a la víspera, para alcanzar un piso de $1.460. Y el dólar tarjeta, también en baja, llegó a $1.498 con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.