Bajaron el dólar oficial y el blue tras el préstamo de los bancos al gobierno nacional

Con el préstamo de 6 bancos internacionales, Caputo se aseguró los U$S4.200 millones para pagarle al FMI conducido por Georgieva.

De hecho, con el préstamo el Gobierno completó U$S4.200 millones, monto del vencimiento a pagar el próximo viernes 9 de enero.

Fue otro día de bajas generalizadas, incluso para el dólar mayorista, que es la referencia del mercado y para las bandas cambiarias que desde este mes el BCRA ajusta al ritmo de la inflación. La única excepción fue el dólar MEP, que repuntó casi 1% respecto del martes.

Qué pasó con el dólar en los bancos

Fue una rueda diferente a la previa, en la que el dólar oficial también había perdido $5 ($1.490) y el blue sumó lo mismo.

Hubo varios bancos que cotizaron la divisa al mismo valor del Nación (Patagonia, BBVA, Ciudad). Y otros terminaron más arriba, como Supervielle e ICBC ($1.495).

Asimismo, los financieros repitieron el sube y baja de los primeros días del año. Mientras el dólar MEP sumó $13 para alcanzar los $1.496,05, el Contado con Liquidación (CCL) volvió a caer, esta vez 0,36% y cerró vendiéndose apenas arriba de los $1.534.

Por su parte, el dólar mayorista bajó medio punto en relación a la víspera, para alcanzar un piso de $1.460. Y el dólar tarjeta, también en baja, llegó a $1.498 con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias.