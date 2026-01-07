Luis Caputo se aseguró los dólares para enfrentar vencimientos de deuda por 4.200 millones de dólares

dolares Luis Caputo ya tiene los dólares para afrontar el pago de deuda de este viernes.

Luis Caputo paga deuda esta semana

El primer día hábil del año, el gobierno nacional envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.

Son los bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos 500 millones de deuda están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.

javier milei luis toto caputo El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente Javier Milei.

Además, el equipo económico aguarda que parte de los fondos que reciban los tenedores de deuda sea reinvertido en deuda argentina.

El último cálculo actualizado con información disponible del BCRA indicaba que el Tesoro arrancó el 2026 con 1.970 millones de dólares.

A esa cuenta le falta agregar el ingreso de 706 millones de dólares por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue.

Son divisas que terminará de recibir Luis Caputo esta semana.