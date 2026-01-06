Con otra baja del dólar oficial y el mayorista, el Banco Central volvió a comprar reservas

Fue una jornada prácticamente inversa a la de la víspera, en la que el dólar formal se había mantenido estable con el blue en retroceso. Lo único que se repitió fue la decisión del Banco Central, por segundo día consecutivo, de hacerse de reservas.

El dólar y más reservas para el Banco Central

Por su parte, el dólar mayorista, la referencia del mercado, tuvo una leve baja (-0,17%) antes de topar en $1.467,50. Una marca todavía lejana del techo de la banda cambiaria, que en los primeros días del nuevo esquema ajustable por inflación llegó a $1.533,91.

El Banco Central aprovechó la leve baja del dólar para volver a comprar divisas y engrosar las reservas. Este martes la operación llegó a U$S80 millones.

Al cabo de la rueda volvieron los altibajos en los financieros, también por segundo día consecutivo. Mientras el dólar MEP subió más del 1% para llegar cerca de los $1.499, el dólar CCL (Contado con Liquidación) volvió a bajar: este martes la caída fue de 0,27%, para terminar vendiéndose a $1.539,55 en promedio.

Asimismo, el dólar tarjeta alcanzó los $1.951,54, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.