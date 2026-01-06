Con otra baja del dólar oficial y el mayorista, el Banco Central volvió a comprar reservas

Cerca del vencimiento que debe afrontar Argentina ante el FMI, este martes 6 el dólar oficial perdió $5 para cerrar a $1.490 para la venta en el Banco Nación. Con otra baja del dólar mayorista, el Banco Central volvió a aprovechar para comprar reservas, mientras el dólar blue cerró en alza ($1.520).
De hecho, el paralelo, junto al dólar MEP, fueron las únicas cotizaciones que escalaron en medio de una tendencia predominante a la baja. El blue sumó $5 al cabo de la rueda.
En los bancos, si bien varios privados tuvieron sus pizarras al nivel del Nación, el dólar oficial tocó picos de $1.495 en el tipo vendedor. Fue el caso del Supervielle e ICBC, entre otros bancos provinciales.
Fue una jornada prácticamente inversa a la de la víspera, en la que el dólar formal se había mantenido estable con el blue en retroceso. Lo único que se repitió fue la decisión del Banco Central, por segundo día consecutivo, de hacerse de reservas.
El dólar y más reservas para el Banco Central
Por su parte, el dólar mayorista, la referencia del mercado, tuvo una leve baja (-0,17%) antes de topar en $1.467,50. Una marca todavía lejana del techo de la banda cambiaria, que en los primeros días del nuevo esquema ajustable por inflación llegó a $1.533,91.
El Banco Central aprovechó la leve baja del dólar para volver a comprar divisas y engrosar las reservas. Este martes la operación llegó a U$S80 millones.
Al cabo de la rueda volvieron los altibajos en los financieros, también por segundo día consecutivo. Mientras el dólar MEP subió más del 1% para llegar cerca de los $1.499, el dólar CCL (Contado con Liquidación) volvió a bajar: este martes la caída fue de 0,27%, para terminar vendiéndose a $1.539,55 en promedio.
Asimismo, el dólar tarjeta alcanzó los $1.951,54, incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.