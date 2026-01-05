El dólar oficial estrenó estable el primer lunes del 2026, con baja del blue y compra de reservas

Por su parte, el dólar MEP fue el único que registró un alza este lunes. Superó los $1.500 para la venta, posicionándose más cerca del blue.

El dólar y la compra de reservas

La estabilidad del dólar llegó tras una suba de $15 el primer día hábil del 2026. Y con el reestreno de las bandas cambiarias de la mano con la inflación.

Con un dólar mayorista de $1.470, el Tesoro se hizo de reservas para fortalecer las arcas del Banco Central. Fueron algo más de U$S300 millones, para cerrar un acumulado de U$S43.400 millones.

Lo hizo por primera vez desde que se inició el programa de acumulación, con el nuevo esquema de ajuste. Y a pocos días de afrontar un vencimiento de U$S4.000 millones en concepto de intereses con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Para eso, el Ministerio de Economía apeló a otro REPO, el instrumento por el que los bancos aportan dólares vía licitación. Y por el que se estima que ya se aseguró alrededor de U$S2.000 millones, pese a que las ofertas fueron muy superiores.