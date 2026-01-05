El dólar oficial estrenó estable el primer lunes del 2026, con baja del blue y compra de reservas

El dólar oficial cerró el primer día de la semana inicial de 2026 sin cambios: $1.495 a la venta en Banco Nación. El dólar blue la estrenó con otra baja, para tocar esta vez los $1.515, con un Banco Central que compró reservas por primera vez .
La estabilidad de la divisa formal predominó en los bancos. Pero con cotizaciones que en algunos llegó a $1.500, como en el caso del Patagonia y algunas entidades provinciales como banco San Juan y el Santa Fe.
En tanto, la baja de casi 1% del dólar blue ($15) también se replicó en otras cotizaciones aunque de forma más leve. Fue el caso del dólar mayorista y el CCL (Contado con Liquidación), que aterrizó suave cerca de los $1.544 en promedio.
Por su parte, el dólar MEP fue el único que registró un alza este lunes. Superó los $1.500 para la venta, posicionándose más cerca del blue.
El dólar y la compra de reservas
La estabilidad del dólar llegó tras una suba de $15 el primer día hábil del 2026. Y con el reestreno de las bandas cambiarias de la mano con la inflación.
Con un dólar mayorista de $1.470, el Tesoro se hizo de reservas para fortalecer las arcas del Banco Central. Fueron algo más de U$S300 millones, para cerrar un acumulado de U$S43.400 millones.
Lo hizo por primera vez desde que se inició el programa de acumulación, con el nuevo esquema de ajuste. Y a pocos días de afrontar un vencimiento de U$S4.000 millones en concepto de intereses con el FMI (Fondo Monetario Internacional).
Para eso, el Ministerio de Economía apeló a otro REPO, el instrumento por el que los bancos aportan dólares vía licitación. Y por el que se estima que ya se aseguró alrededor de U$S2.000 millones, pese a que las ofertas fueron muy superiores.