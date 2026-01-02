El dólar arrancó el 2026 en alza tras el debut del nuevo esquema de bandas atado a la inflación

Dolares El dólar blue se mantuvo estable en relación al último día hábil del año.

El dólar blue y el resto de las cotizaciones financieras

Mientras que el dólar blue se mostró estable en el mercado informal, el resto de las cotizaciones marcó una tendencia alcista y así cerraron la semana.

En el caso del dólar MEP aumentó cerca del 1% y superó el techo de los $1.500 al quedar en $1.504.

El Contado con Liquidación (CCL) registró la brecha más alta al posicionarse en los $1.539.

El mayorista subió 1,7%; referencia para el comercio exterior.

Para quienes viajan al exterior, el dato importante es que el dólar turista rozó los $2.000 con estos últimos movimientos ($1.943).

¿Cómo funciona el nuevo cálculo de las bandas cambiarias?

A partir de este viernes, el Banco Central actualizó el piso y el techo de las bandas cambiarias según la inflación de hace dos meses.

Enero bajo la lupa: como en noviembre la inflación fue del 2,5% , ese es el ritmo al que se moverán las bandas durante este mes.

Ajuste diario: el techo de la zona de flotación saltó este viernes a $1.529 . Se espera que para el 31 de enero llegue a los $1.564 .

Lo que viene: en febrero, el movimiento se regirá por la inflación que se registre en diciembre.

Con el arranque de la temporada alta de las vacaciones de verano, son muchos los que miran a diario la cotización del dólar.