El dólar arrancó el 2026 en alza tras el debut del nuevo esquema de bandas atado a la inflación

El primer día hábil del 2026 trajo un cambio de reglas en el mercado cambiario. Bajo el nuevo sistema de flotación administrada, todas las variantes del dólar operaron en verde, reflejando el impacto de la nueva fórmula que reemplaza el "crawl" del 1% mensual por un ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este viernes el mercado reaccionó con subas generalizadas, acercando el dólar oficial a la barrera de los $1.500 tras un incremento de $15 en relación al último día hábil del año. En las pizarras del Banco Nación se ofreció a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, su valor más alto desde noviembre pasado.
En tanto que el dólar blue se mantuvo sin cambios respecto al martes, cuando cotizó a $1.534 para la punta vendedora en las cuevas de la city mendocina.
El dólar blue y el resto de las cotizaciones financieras
Mientras que el dólar blue se mostró estable en el mercado informal, el resto de las cotizaciones marcó una tendencia alcista y así cerraron la semana.
En el caso del dólar MEP aumentó cerca del 1% y superó el techo de los $1.500 al quedar en $1.504.
El Contado con Liquidación (CCL) registró la brecha más alta al posicionarse en los $1.539.
El mayorista subió 1,7%; referencia para el comercio exterior.
Para quienes viajan al exterior, el dato importante es que el dólar turista rozó los $2.000 con estos últimos movimientos ($1.943).
¿Cómo funciona el nuevo cálculo de las bandas cambiarias?
A partir de este viernes, el Banco Central actualizó el piso y el techo de las bandas cambiarias según la inflación de hace dos meses.
Enero bajo la lupa: como en noviembre la inflación fue del 2,5%, ese es el ritmo al que se moverán las bandas durante este mes.
Ajuste diario: el techo de la zona de flotación saltó este viernes a $1.529. Se espera que para el 31 de enero llegue a los $1.564.
Lo que viene: en febrero, el movimiento se regirá por la inflación que se registre en diciembre.
Con el arranque de la temporada alta de las vacaciones de verano, son muchos los que miran a diario la cotización del dólar.