El Banco Nación marca tendencia al anunciar el precio del dólar para el lunes 5 de enero

El Banco Nación confirmó cuál será el precio del dólar en esa entidad este lunes 5 de enero, tras el último aumento registrado

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
El Banco Nación confirmó cuál será el precio del dólar el próximo lunes 5 de enero y marcó la tendencia que los demás bancos seguirán. Este valor de la moneda norteamericana será el que regirá en el inicio de las operaciones bancarias de la semana que viene, cuando se habiliten las operaciones cambiarias.

Según lo comunicado por el Banco Nación al Banco Central, el precio del dólar de este lunes 5 de enero registrará una suba con respecto al valor que tuvo en el inicio de este viernes, en el que fue el primer día hábil del año.

Precio del dólar en el Banco Nación este lunes 5 de enero

No es casual que el Banco Nación sea una referencia para todas las demás entidades bancarias, ya que es la entidad con mayor cantidad de clientes en Argentina. Por eso mismo, la cotización del dólar que maneja es un punto a tener en cuenta por los demás bancos.

Según lo confirmado por el Banco Nación al Banco Central de la República Argentina (BCRA), el precio del dólar este lunes 5 de enero será de $1.495.

En tanto, el resto de las entidades bancarias venderá, en el inicio de las actividades de este 5 de enero, el dólar al siguiente precio:

  • Banco Galicia: $1.485
  • Banco ICBC: $1.495
  • Banco BBVA: $1.495
  • Banco Supervielle: $1.489
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
  • Banco Patagonia: $1.500
  • Banco Hipotecario: $1.495
  • Banco Santander: $1.490
  • Brubank: $1.495
  • Banco Credicoop: $1.490
  • Banco Macro: $1.505
  • Banco Piano: $1.480
  • Banco de Comercio: $1.485
Precio del dólar en el Banco Nación versus precio del dólar blue

Mientras el Banco Nación confirmó un aumento en el precio del dólar para este lunes 5 de enero, las cuevas también dieron a conocer que el dólar blue se mantendrá por encima de los $1.500, llegando a cotizar a un valor de $1.530.

