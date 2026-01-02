El Banco Nación marca tendencia al anunciar el precio del dólar para el lunes 5 de enero

Según lo comunicado por el Banco Nación al Banco Central, el precio del dólar de este lunes 5 de enero registrará una suba con respecto al valor que tuvo en el inicio de este viernes, en el que fue el primer día hábil del año.

dolares, banco nacion (3).jpg El dólar blue subió fuerte para acercarse al oficial, en una jornada marcada por la condena a Cristina Kirchner y las medidas del BCRA

Precio del dólar en el Banco Nación este lunes 5 de enero

No es casual que el Banco Nación sea una referencia para todas las demás entidades bancarias, ya que es la entidad con mayor cantidad de clientes en Argentina. Por eso mismo, la cotización del dólar que maneja es un punto a tener en cuenta por los demás bancos.