El PreViaje de Milei: el gobierno lanzó el Plan Viajá+ para "turistear" en verano

Cómo acceder al Plan Viajá+ del Banco Nación

Para acceder al Plan Viajá+ del Banco Nación, debes ser cliente de la institución pública y usar la aplicación BNA+ para los créditos (hasta $5.000.000) o la plataforma BNA Viajes/Tienda BNA para buscar prestadores adheridos, donde obtendrás beneficios como cuotas sin interés y descuentos en hotelería, balnearios y gastronomía, pagando con tus tarjetas del banco o MODO.

Tanto el consumidor como el prestador deben ser clientes del Banco Nación, institución que posee una base de más de 15 millones de clientes y 250.000 empresas atendidas.

Vacaciones de verano Mar del Plata.jpg

Entre los principales beneficios para "turistear" con el programa Viajá+ del Banco Nación se encuentran:

Préstamo a sola firma : con acceso exclusivo desde la aplicación BNA+, por un monto de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.

: con acceso exclusivo desde la aplicación BNA+, por un monto de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías. Balnearios : 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.

: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+. Hotelería y hosterías : hasta 12 cuotas sin interés.

: hasta 12 cuotas sin interés. Camino gastronómico : 20% de ahorro con tope de 10 mil pesos por compra con MODO desde la app BNA+.

: 20% de ahorro con tope de 10 mil pesos por compra con MODO desde la app BNA+. Productos regionales : 20% de ahorro con tope de veinte mil pesos por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+.

: 20% de ahorro con tope de veinte mil pesos por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+. Pasajes nacionales : 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app BNA+.

: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app BNA+. Alquiler de autos y agencias de turismo: hasta 12 cuotas sin interés.

Para obtener el listado completo de los beneficios es necesario visitar la web del Banco Nación.

Mendoza se suma a Viajá+, la nueva herramienta del Banco Nación

El Gobierno provincial, mediante el Emetur (Ente Mendoza Turismo) encabezado por la presidenta Gabriela Testa, trabajó de manera articulada con el Banco Nación con el objetivo de garantizar una implementación ordenada y transparente.

En Mendoza podrá utilizarse el Plan Viajá+ en establecimientos inscriptos en el Emetur, organismo que facilitó al banco el listado de prestadores turísticos inscriptos, permitiendo que la propuesta alcance de manera directa a la oferta formal mendocina.

Testa subrayó la importancia estratégica de la iniciativa para la provincia del Plan Viajá+, siendo una herramienta muy valiosa para Mendoza porque facilita el acceso al alojamiento turístico sin comprometer el límite de las tarjetas de crédito y, al mismo tiempo, fortalece la formalidad y la trazabilidad de la actividad.

Es una forma concreta de acompañar al sector y de estimular la demanda turística en un contexto económico desafiante.