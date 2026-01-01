Javier Milei quedó segundo en el ránking de líderes más influyentes del diario británico The Telegraph

El criterio, según la publicación, tuvo que ver con el impacto que estos dirigentes tienen sobre el mundo. Así, hubo más de 10.000 opiniones de lectores, y en muchas Milei aparecía con un rol protagónico. Para el staff de The Telegraph, por otro lado, el argentino tiene el mérito de haber bajado la pobreza "de un 50% a un 31%".

El diario argentino Infobae recuperó algunos de los argumentos de los lectores que apoyaron a Milei en la encuesta de The Telegraph: "Es el único líder del mundo con una cultura económica plena, y no solo eso, sino también con una cultura de la única y verdadera economía: la escuela austríaca (...) Es el líder político más importante y transformador de todos los tiempos”, aseveró, por ejemplo, Olliver Robinson.

El propio Milei -que fue entrevistado recientemente por The Telegraph- compartió los resultados de la encuesta en su perfil de X y añadió un comentario irónico: "Fenómeno barrial". Es lo que suele escribir para recordar a quienes minimizaban su ascenso en la política, cuando era apenas un nombre que empezaba a sonar fuerte en la esfera pública.

Los otros líderes destacados por The Telegraph

Los lectores del portal británico armaron el siguiente top five de los líderes más influyentes:

Georgia Meloni (Italia) Javier Milei (Argentina) Donald Trump (EE.UU.) Volodimir Zelensky (Ucrania) Benjamin Netanyahu (Israel)

En cambio, los especialistas de The Telegraph organizaron de este modo la grilla:

Maia Sandu (Moldavia) Georgia Meloni (Italia) Javier Milei (Argentina) Ahmed Husseín al-Charaa (Siria) Hakainde Hichilema (Zambia)

Repercusiones de la elección de Milei como uno de los líderes más influyentes

Se sabe que para el mandatario argentino la proyección internacional es una prioridad. De ahí sus viajes al exterior, donde intenta difundir las ideas liberales que aplica en el país.

Eso lo está convirtiendo en un personaje conocido a nivel global, y no sólo para The Telegraph. Según informaron desde Casa Rosada, la también británica revista MoneyWeek ubicó al presidente como el segundo líder mundial de 2025, de acuerdo con la votación de sus lectores. La publicación destacó los resultados alcanzados en menos de dos años, con "mejoras visibles en la actividad económica y el acceso al crédito".

javier milei moneyweek Para Moneyweek, Milei es una de las caras del 2025.

Desde el oficialismo subrayaron que, por su parte, The Economist incluyó al jefe de Estado entre las dos figuras clave de 2025 a nivel global, destacando su rol como motor de uno de los procesos de reformas económicas más observados del planeta. Esa publicación, quizá la más prestigiosa a nivel mundial entre los economistas liberales, remarcó el impacto de las políticas pro-mercado en la economía argentina, posicionándolo como un caso central del debate internacional sobre reformas estructurales y liderazgo político en contextos de transformación.

javier milei the economist The Economist destacó a Milei entre los referentes más importantes del año.

A su turno, el canciller argentino, Pablo Quirno, consideró: “Nuestro presidente ha sido seleccionado como el segundo líder mundial por los lectores del diario británico Telegraph y figura también en el podio de líderes, según la línea editorial del diario. @GiorgiaMeloni y @JMilei son los dos únicos líderes que figuran en el podio de ambos rankings! Quienes representan y defienden los valores occidentales: la Vida, la Libertad y la Propiedad Privada son los líderes más populares del mundo!”.

En el Reino Unido esperan una pronta visita de Milei, lo que implicaría un cambio notable en las históricamente conflictivas relaciones bilaterales con Argentina.