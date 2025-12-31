Con la reforma laboral y la Ley de Glaciares como ejes centrales, el gobierno nacional evalúa convocar a una prórroga de las sesiones extraordinarias del Congreso a partir del lunes 2 de febrero. Ambos proyectos integran el temario enviado al Congreso en diciembre pasado.
Milei apuesta a febrero para destrabar la reforma laboral y la ley de Glaciares en el Congreso
Analiza extender las sesiones extraordinarias y confía en que nuevos consensos permitan avanzar con la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares
Las iniciativas sólo se discutieron en comisiones hasta el momento.
En el caso de la reforma laboral, denominada “modernización laboral”, impulsada por la Casa Rosada y resistida por los sindicatos, el oficialismo debió postergar el debate ante la falta de votos para garantizar su aprobación. El proyecto propone una redefinición de aspectos clave de la relación laboral, como vacaciones, banco de horas, indemnizaciones y despidos, además de introducir cambios en los procedimientos judiciales y laborales.
La Ley de Glaciares, en tanto, constituye una iniciativa de alto interés para el Ejecutivo nacional y las provincias mineras. La propuesta contempla modificaciones orientadas a flexibilizar los niveles de protección ambiental en determinadas áreas, con el objetivo de promover nuevas inversiones en el sector.
El rol de Patricia Bullrich en los acuerdos
De cara a febrero, se espera que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, avance en la construcción de consensos para sancionar estas reformas, una estrategia similar a la que permitió al oficialismo aprobar el Presupuesto 2026.
Para esa tarea contará con el respaldo de dirigentes de la Casa Rosada, entre ellos Diego Santilli y Eduardo “Lule” y Martín Menem. En ese marco, quedó descartada la posibilidad de que el Congreso sesione durante enero, según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.
La fecha tentativa del 2 de febrero para retomar la actividad parlamentaria apunta especialmente a la reforma laboral, que se ha convertido en una prioridad para el presidente Javier Milei. El mandatario considera que se trata de una de las iniciativas clave para profundizar su programa de gobierno, al entender que permitiría ampliar las contrataciones en el sector privado.