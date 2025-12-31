Milei apuesta a febrero para destrabar la reforma laboral y la ley de Glaciares en el Congreso

La Ley de Glaciares, en tanto, constituye una iniciativa de alto interés para el Ejecutivo nacional y las provincias mineras. La propuesta contempla modificaciones orientadas a flexibilizar los niveles de protección ambiental en determinadas áreas, con el objetivo de promover nuevas inversiones en el sector.

menem bullrich santilli Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli.

El rol de Patricia Bullrich en los acuerdos

De cara a febrero, se espera que Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, avance en la construcción de consensos para sancionar estas reformas, una estrategia similar a la que permitió al oficialismo aprobar el Presupuesto 2026.

Para esa tarea contará con el respaldo de dirigentes de la Casa Rosada, entre ellos Diego Santilli y Eduardo “Lule” y Martín Menem. En ese marco, quedó descartada la posibilidad de que el Congreso sesione durante enero, según confirmaron fuentes a la Agencia Noticias Argentinas.

La fecha tentativa del 2 de febrero para retomar la actividad parlamentaria apunta especialmente a la reforma laboral, que se ha convertido en una prioridad para el presidente Javier Milei. El mandatario considera que se trata de una de las iniciativas clave para profundizar su programa de gobierno, al entender que permitiría ampliar las contrataciones en el sector privado.