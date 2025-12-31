Una ciudad de la región de América Latina, que durante décadas soñó con una solución eficiente para su movilidad, maravilla al mundo con un metro conformado por 47 trenes automáticos de 6 coches cada uno.
El país de América Latina que construye un metro para 47 trenes automáticos: cambian la vida de millones de personas
Este país de América Latina escribe una nueva página urbana con este metro que termina su planificación para convertirse en realidad
Este no es solo un tramo de vía férrea. Según el Banco Mundial, estos trenes son la promesa de transformar la cotidianidad de millones de personas que, día tras día, se enfrentan a congestiones, largas esperas y trayectos que podrían ser más cortos, más humanos, más respetuosos con el tiempo y con el ambiente. Te contamos en qué lugar de América Latina se encuentra.
El país de América Latina que construye un metro para 47 trenes automáticos: cambian la vida de millones de personas
Se trata de la primera línea del Metro de Bogotá. Esta ha sido concebida como una arteria que atraviesa la ciudad de Colombia de sur a norte, conectando la localidad de Bosa con la Calle 72 con Avenida Caracas en el corazón de la capital.
Con una longitud aproximada de 24 kilómetros, esta infraestructura elevada de América Latina, más de 13 metros sobre el suelo urbano, despliega un sistema moderno de transporte que, cuando entre en operación, ofrecerá un servicio rápido, seguro y eficiente.
Pero esta obra es mucho más que kilómetros de estructura y acero. Es un símbolo de cambio, de futuro, de esperanza para los ciudadanos de este país de América Latina que ven en este metro una nueva forma de moverse y de vivir la ciudad.
Cómo son esta red de trenes únicos en América Latina
- Habrá 16 estaciones contemporáneas, diseñadas no solo para el acceso al tren sino como puntos de interacción urbana con espacios amplios, accesibilidad y conexiones con otros sistemas de transporte.
- El metro operará con trenes 100% eléctricos y automáticos, reduciendo el ruido y las emisiones, con una operación más amigable con el medio ambiente y más eficiente para los usuarios.
- Cada tren tendrá varios vagones y una capacidad para transportar miles de personas en intervalos frecuentes, con trenes circulando cada pocos minutos para facilitar el flujo en horas pico.
- La primera línea está diseñada para conectar con el sistema de buses de alta capacidad (TransMilenio), promoviendo una red de transporte más completa para toda la ciudad.
- Se estima que beneficiará directamente a casi 3 millones de habitantes, reduciendo tiempos de desplazamiento, descongestionando vías principales y mejorando la calidad de vida de los usuarios.