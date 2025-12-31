El país de América Latina que construye un metro para 47 trenes automáticos: cambian la vida de millones de personas

Este no es solo un tramo de vía férrea. Según el Banco Mundial, estos trenes son la promesa de transformar la cotidianidad de millones de personas que, día tras día, se enfrentan a congestiones, largas esperas y trayectos que podrían ser más cortos, más humanos, más respetuosos con el tiempo y con el ambiente. Te contamos en qué lugar de América Latina se encuentra.

Primera Línea del Metro de Bogotá

Se trata de la primera línea del Metro de Bogotá. Esta ha sido concebida como una arteria que atraviesa la ciudad de Colombia de sur a norte, conectando la localidad de Bosa con la Calle 72 con Avenida Caracas en el corazón de la capital.