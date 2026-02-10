El país de América Latina que es el mayor proveedor de Estados Unidos: supera a China y Alemania

En los últimos años, América Latina ha adquirido una mayor relevancia en el comercio con Estados Unidos, consolidándose en un socio estratégico clave. Esto se debe a que las importaciones desempeñan un papel esencial en la economía de Estados Unidos, al proporcionar acceso a productos indispensables.
América Latina ha ganado importancia en el comercio con Estados Unidos, destacándose un país de la región como su principal proveedor
Dentro de este contexto, un país de América Latina ha destacado como el principal proveedor de Estados Unidos, superando incluso a gigantes como China. Este cambio en dinámica de las importaciones refleja el creciente papel de la región en la economía global y en las relaciones comerciales con Estados Unidos.
Según datos ofrecidos por Santader Trade y BBVA el país de América Latina que ha superado a potencias como China y Japón, posicionándose como el principal proveedor de bienes hacia Estados Unidos es México. Este destacado logro no solo subraya la fortaleza de los lazos comerciales entre ambos países, sino también la relevancia estratégica de México en el panorama económico estadounidense.
Además, al ser un socio cercano con acuerdos comerciales como el T-MEC, México se beneficia de condiciones favorables que refuerzan su capacidad para liderar el ranking de importaciones hacia Estados Unidos. Este fenómeno resalta el papel crucial de este país de América Latina en la cadena global de suministro y el comercio internacional.
¿Cuáles son los principales proveedores de Estados Unidos?
Con una economía global interconectada, las importaciones juegan un papel clave en mantener el flujo de bienes y servicios en cada nación. En este sentido, Estados Unidos es el mayor importador y el segundo exportador de mercancías del mundo.
Más allá de México, ningún país de América Latina está en lista de los principales importadores. Así mismo, la lista de países queda conformada de la siguiente manera:
- México 15,2% de las importaciones
- China 14,1% de las importaciones
- Canadá 13,6% de las importaciones
- Alemania 5,1% de las importaciones
- Japón 4,8% de las importaciones
- Corea del Sur 3,8% de las importaciones
- Vietnam 3,8% de las importaciones
- India 2,8% de las importaciones
Las importaciones de Estados Unidos desde China incluyen productos como computadoras, electrónicos, productos químicos y farmacéuticos, que son sectores importantes y delicados en términos políticos.
Se cree que este tipo de bienes seguirán siendo un tema sensible para Estados Unidos en los próximos años, especialmente en 2025. Así mismo, este cambio en la fuente de importaciones, dejando a México en primer lugar y a China en segundo, no parece ser algo temporal, sino una tendencia que podría continuar, ya que estas áreas son clave para las relaciones comerciales y políticas entre ambos países.
¿Cuáles son los productos que más compra Estados Unidos a México?
Según datos ofrecidos por un artículo de la BCC , basado en la Secretaría de Economía de México, los 10 principales productos exportados de México a Estados Unidos en 2023 fueron:
- Parte de accesorios y de vehículos
- Automóviles
- Tractocamiones
- Equipo de cómputo
- Alambre y cables
- Tractores
- Instrumentos y aparatos médicos
- Teléfono celulares
- Monitores y proyectores
- Controles para energía eléctrica
La demanda de Estados Unidos por bienes de América Latina, específicamente de México, se concentra principalmente en los estados de Texas y California. Esta demanda de importaciones presenta un patrón geográfico vinculado a las zonas industriales y no tanto en las ciudades principales en términos de consumo. Esto puede constatar el encadenamiento entre las industrias de ambos países, esto mismo se comprueba al observar la correlación entre ambos ciclos industriales.