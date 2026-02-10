El país de América Latina que es el mayor proveedor de Estados Unidos: supera a China y Alemania

Además, al ser un socio cercano con acuerdos comerciales como el T-MEC, México se beneficia de condiciones favorables que refuerzan su capacidad para liderar el ranking de importaciones hacia Estados Unidos. Este fenómeno resalta el papel crucial de este país de América Latina en la cadena global de suministro y el comercio internacional.

Estados Unidos mexico (1).jpg

¿Cuáles son los principales proveedores de Estados Unidos?

Con una economía global interconectada, las importaciones juegan un papel clave en mantener el flujo de bienes y servicios en cada nación. En este sentido, Estados Unidos es el mayor importador y el segundo exportador de mercancías del mundo.

Más allá de México, ningún país de América Latina está en lista de los principales importadores. Así mismo, la lista de países queda conformada de la siguiente manera:

México 15,2% de las importaciones

China 14,1% de las importaciones

Canadá 13,6% de las importaciones

Alemania 5,1% de las importaciones

Japón 4,8% de las importaciones

Corea del Sur 3,8% de las importaciones

Vietnam 3,8% de las importaciones

India 2,8% de las importaciones

Las importaciones de Estados Unidos desde China incluyen productos como computadoras, electrónicos, productos químicos y farmacéuticos, que son sectores importantes y delicados en términos políticos.

Estados Unidos y China.jpg

Se cree que este tipo de bienes seguirán siendo un tema sensible para Estados Unidos en los próximos años, especialmente en 2025. Así mismo, este cambio en la fuente de importaciones, dejando a México en primer lugar y a China en segundo, no parece ser algo temporal, sino una tendencia que podría continuar, ya que estas áreas son clave para las relaciones comerciales y políticas entre ambos países.

Estados Unidos mexico.jpg

¿Cuáles son los productos que más compra Estados Unidos a México?

Según datos ofrecidos por un artículo de la BCC , basado en la Secretaría de Economía de México, los 10 principales productos exportados de México a Estados Unidos en 2023 fueron:

Parte de accesorios y de vehículos

Automóviles

Tractocamiones

Equipo de cómputo

Alambre y cables

Tractores

Instrumentos y aparatos médicos

Teléfono celulares

Monitores y proyectores

Controles para energía eléctrica

La demanda de Estados Unidos por bienes de América Latina, específicamente de México, se concentra principalmente en los estados de Texas y California. Esta demanda de importaciones presenta un patrón geográfico vinculado a las zonas industriales y no tanto en las ciudades principales en términos de consumo. Esto puede constatar el encadenamiento entre las industrias de ambos países, esto mismo se comprueba al observar la correlación entre ambos ciclos industriales.