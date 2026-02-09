La única ciudad de América Latina entre las 10 mejores del mundo: supera a París, Barcelona y Shangai

Time Out es una empresa global de medios que ofrece guías sobre entretenimiento y estilo de vida en diversas ciudades. Su ranking anual de las mejores ciudades del mundo se basa en encuestas a residentes y en ellas se evalúan diferentes aspectos, tales como cultura, gastronomía, vida nocturna y calidad de vida, resaltando aquellas ciudades que ofrecen la mejor combinación de estos factores.

mexico

Esta es la única ciudad de América Latina entre las 10 mejores del mundo en 2025: supera a Ámsterdam y Barcelona

La Ciudad de México ha logrado un notable reconocimiento al consolidarse como la principal ciudad de América Latina y sobresalir en el ámbito internacional. En el ranking global de las ciudades más relevantes del mundo, se ubica en el séptimo lugar, lo que demuestra su creciente importancia en el panorama mundial. Este logro resalta el crecimiento que ha tenido esta ciudad, para los ciudadanos y los turistas, aunque de un año a otro ha caído un lugar.