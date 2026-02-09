La única ciudad de América Latina entre las 10 mejores del mundo: supera a París, Barcelona y Shangai

Una ciudad de América Latina fue elegida como una de los 10 mejores de todo el mundo. Lo destacable es que se trata de la única ciudad de la región y que supera a sitios como Hong Kong y Madrid. A ello hay que agregar que hay que llegar al puesto 20 para descubrir otra ciudad de este lado del mundo. Este reconocimiento, otorgado por Time Out, resalta a las ciudades más vibrantes y atractivas globalmente
Time Out es una empresa global de medios que ofrece guías sobre entretenimiento y estilo de vida en diversas ciudades. Su ranking anual de las mejores ciudades del mundo se basa en encuestas a residentes y en ellas se evalúan diferentes aspectos, tales como cultura, gastronomía, vida nocturna y calidad de vida, resaltando aquellas ciudades que ofrecen la mejor combinación de estos factores.
Esta es la única ciudad de América Latina entre las 10 mejores del mundo en 2025: supera a Ámsterdam y Barcelona
La Ciudad de México ha logrado un notable reconocimiento al consolidarse como la principal ciudad de América Latina y sobresalir en el ámbito internacional. En el ranking global de las ciudades más relevantes del mundo, se ubica en el séptimo lugar, lo que demuestra su creciente importancia en el panorama mundial. Este logro resalta el crecimiento que ha tenido esta ciudad, para los ciudadanos y los turistas, aunque de un año a otro ha caído un lugar.
Reconocida como un referente cultural y turístico, la ciudad de México se distingue por su historia y arquitectura, que abarca desde antiguos sitios prehispánicos hasta modernas edificaciones contemporáneas. Además, combina una infraestructura avanzada, una destacada oferta educativa y una notable diversidad social, lo que posiciona a la ciudad como un importante centro económico en América Latina y en el mundo.
Las 10 mejores ciudades del mundo, según Time Out
Las ciudades del mundo más destacadas son:
- Ciudad del Cabo, Sudáfrica
- Bangkok, Tailandia
- Nueva York, EE.UU.
- Melbourne, Australia
- Londres, Reino Unido
- Nueva Orleans, EE.UU.
- Ciudad de México, México
- Oporto, Portugal
- Shanghái, China
- Copenhague, Dinamarca
¿Qué hacer en la Ciudad de México?
En la ciudad de México se pueden visitar varios lugares, como:
- Centro Histórico (Zócalo): Es el corazón de la ciudad. Allí se puede ver la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor, el Palacio Nacional y el de Bellas Artes.
- Museos famosos a nivel mundial como los de Antropología, Frida Kahlo, Museo Nacional de la Historia.
- Paseo de la Reforma
- Teotihuacán: Si bien no está en la ciudad, es la excursión más popular y obligada para ver las impresionantes Pirámides del Sol y de la Luna (a menos de 50 km).
- Basílica de Guadalupe: Uno de los centros religiosos católicos más importantes del mundo.
- Espacios verdes.
- Mercados de artesanía y de comidas, en los que pueden degustar platos exóticos y propios de México
- Ver Lucha libre.
- Miradores para tener una vista panorámica de la ciudad.