Hay ciudades que no solo se visitan, sino que enamora. En este sentido una urbe de América Latina se destaca en el mundo un inigualable atractivo. Resalta por una mezcla historia y modernidad, bullicio y ternura, pausas largas en cafés y bailes que nacen en veredas.
El mundo la mira de forma especial. Porque esta capital de América Latina ha sido elegida por Wanderlust Magazine Reader Travel Awards 2025 como la ciudad más deseable del planeta, poniendo en alto el orgullo nacional de un país en especial.
La ciudad de América Latina que fue elegida como la más atractiva del mundo
Este reconocimiento proviene de los prestigiosos Wanderlust Magazine Reader Travel Awards 2025, donde los lectores votaron globalmente para elegir los destinos más codiciados del planeta. La ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, obtuvo el primer lugar en la categoría Most Desirable City in the World.
En la ceremonia celebrada en Londres, la ciudad fue premiada por su “autenticidad”, su cultura vibrante, su identidad arquitectónica y su gastronomía internacionalmente reconocida. Este premio no sólo eleva la imagen de la ciudad de Buenos Aires, sino también de Argentina como destino turístico en la mira del mundo.
Es un motivo de orgullo, que muestra al mundo que hay una ciudad de América Latina capaz de brillar entre las más deseadas. También impulsa la industria turística local, los servicios y la marca país en su conjunto.
¿Por qué esta ciudad de América Latina es reconocida en todo el mundo?
- Identidad cultural fuerte: desde el tango en San Telmo hasta la modernidad de Puerto Madero, la ciudad ofrece una vasta vida artística, musical y teatral.
- Arquitectura e historia: sus avenidas amplias, sus edificios de estilo europeo y sus barrios con carácter hacen que caminar por Buenos Aires sea una experiencia tanto visual como emocional.
- Gastronomía de primer nivel: más allá del clásico asado, la ciudad reúne una gran variedad de cocinas internacionales, reconocimientos gastronómicos y propuestas innovadoras.
- Hospitalidad porteña: la mezcla de calor humano, tradición y apertura, junto con la vida urbana intensa, convoca a visitantes y a quienes quieren quedarse.
- Trabajo promocional global: la organización de turismo de la ciudad realizó más de 90 acciones de promoción internacional para posicionar el destino durante el año previo al premio.
¿Cómo quedó conformado el ranking de las ciudades más deseables del mundo?
Las 10 ciudades más atractivas del mundo son:
- Ciudad de Buenos Aires
- Tokio
- Sídney
- Ciudad del Cabo
- Vancouver
- Singapur
- Marrakech
- Río de Janeiro
- Quito
- Ciudad de Hong Kong