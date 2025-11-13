La ciudad de América Latina que fue elegida como la más atractiva del mundo

En la ceremonia celebrada en Londres, la ciudad fue premiada por su “autenticidad”, su cultura vibrante, su identidad arquitectónica y su gastronomía internacionalmente reconocida. Este premio no sólo eleva la imagen de la ciudad de Buenos Aires, sino también de Argentina como destino turístico en la mira del mundo.

Es un motivo de orgullo, que muestra al mundo que hay una ciudad de América Latina capaz de brillar entre las más deseadas. También impulsa la industria turística local, los servicios y la marca país en su conjunto.

¿Por qué esta ciudad de América Latina es reconocida en todo el mundo?

Identidad cultural fuerte: desde el tango en San Telmo hasta la modernidad de Puerto Madero, la ciudad ofrece una vasta vida artística, musical y teatral.

ofrece una vasta vida artística, musical y teatral. Arquitectura e historia: sus avenidas amplias, sus edificios de estilo europeo y sus barrios con carácter hacen que caminar por Buenos Aires sea una experiencia tanto visual como emocional.

sea una experiencia tanto visual como emocional. Gastronomía de primer nivel: más allá del clásico asado, la ciudad reúne una gran variedad de cocinas internacionales, reconocimientos gastronómicos y propuestas innovadoras.

reúne una gran variedad de cocinas internacionales, reconocimientos gastronómicos y propuestas innovadoras. Hospitalidad porteña: la mezcla de calor humano, tradición y apertura, junto con la vida urbana intensa, convoca a visitantes y a quienes quieren quedarse.

Trabajo promocional global: la organización de turismo de la ciudad realizó más de 90 acciones de promoción internacional para posicionar el destino durante el año previo al premio.

¿Cómo quedó conformado el ranking de las ciudades más deseables del mundo?

Las 10 ciudades más atractivas del mundo son: