Expertos en arqueología descubren una mega ciudad maya que fue refugio de los últimos rebeldes

Según National Geographic esta ciudad Maya fue descubierta por un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, liderado por el arqueólogo Ivan Šprajc, utilizando tecnología LiDAR , una técnica láser capaz de detectar estructuras ocultas bajo la vegetación, en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche.

Tierra del jaguar blanco (1)

Por qué esta ciudad maya es importante para la arqueología

Ocomtún parece haber sido un centro urbano de importancia regional en las Tierras Bajas Centrales mayas, ocupado durante el período Clásico (aproximadamente 250–1000 d.C.). Los análisis preliminares de cerámica sugieren una mayor intensidad de uso entre 600 y 800 d.C.

Hasta ahora, Ocomtún es considerado “inédito” en el sentido de que no se conocían referencias documentales o jeroglíficas previas que lo mencionaran, lo que lo coloca a ciudad de primer orden dentro de la arqueología maya.

Las características más destacadas de esta ciudad son