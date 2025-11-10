Hay estrellas que no pasan inadvertidas, por más que no estén paradas en un escenario. Tal es el caso de Cristian Castro, cuya presencia en Mendoza quedó registrada en redes a través de usuarios que lo mostraron -cual procesión de Lourdes- caminando por el parque San Martín y participando de una misa en la iglesia de El Challao este domingo.
Como en la procesión de Lourdes, Cristian Castro caminó por el parque San Martín y participó de la misa en El Challao
El cantante mexicano Cristian Castro fue visto este domingo caminando en el parque San Martín y presenciando la misa en la Iglesia de El Challao
Su visita a la provincia pareciera haber sido con fines turísticos, y se da en medio de su anuncio de casamiento con la empresaria cordobesa Mariela Sánchez, quien no sale en las imágenes captadas por mendocinos así por lo menos no lo habría acompañado a sus actividades religiosas y deportivas en la provincia.
Muy amable y sonriente se mostró el cantante mexicano en su recorrido, tanto en el parque como en la misa en el santuario de Lourdes, en El Challao. Y además expresó su admiración por la arquitectura de la iglesia.
El cantante, hijo de la actriz Verónica Castro, también aprovechó su tiempo en la zona del parque San Martín para tomar un café en Vía Civit, una de las confiterías más tradicionales de la calle Emilio Civit. Allí se tomó selfies y se sacó fotos con empleados y clientes, sin borrar su sonrisa y reflejando el disfrute por el paseo.
Lo más cercano a Mendoza para ver cantar a Cristian Castro será a fin de mes en Chile. Lo hará en el marco de su Hits Tour 2025, el 29 de noviembre en el Gran Arena Monticello.
El testimonio de un mendocino que estuvo en misa con Cristian Castro
Vecino de El Challao y fiel católico, Marcelo Valles asistió a misa el domingo a las 20, junto a su familia, como lo hace habitualmente. Había poca concurrencia. Se sentó cómodo y unos tres asientos más adelante le llamó la atención una cabellera rubia.
"Me parecía conocida", dice ahora, una vez que pasó el encuentro con Cristian Castro. "Resulta que en un momento se da vuelta y me doy cuenta de que era él, que estaba en la misa desde que empezó", confirma.
Al terminar la misa en la iglesia de El Challao, el artista intentó retirarse rápido "pero ahí empezamos a saludarlo los pocos que habíamos y no tuvo problema en quedarse un ratito más", cuenta Marcelo Valles, quien es técnico en Hidráulica y se dedica al mantenimiento y reparación de piscinas.
Lo que más rescata del encuentro Valles es la "muy buena onda" con la que Cristian Castro accedió a saludar y tomarse fotos "con todos los que estábamos ahí, siempre con una sonrisa dando bendiciones a todos", revela el vecino de El Challao.
Vestido de bermudas y remera de algodón, con zapatillas deportivas y medias largas blancas, Cristian Castro caminó por la avenida de los Portones del Parque General San Martín hasta llegar a una de las confiterías más emblemáticas de la calle Emilio Civit.
En su cuenta en Instagram, los responsables de Vía Civit agradecieron "la visita y la buena onda" de Cristian Castro por elegir esa confitería para degustar exquisitos bocados dulces y salados.
Cristian Castro se casa en Carlos Paz en febrero
El intérprete de "Azul", "Están lloviendo estrellas" y "No podrás", entre tantos otros hits, hace una semana confirmó su enlace matrimonial con Mariela Sánchez, empresaria del rubro inmobiliario que nació y vive en Córdoba y con quien lleva una relación desde diciembre del 2023.
El lugar del casamiento es el de origen de la novia: Villa Carlos Paz. Y se concretará el próximo 2 de febrero. ¿Elegirá la pareja Mendoza para su luna de miel?