Como en la procesión de Lourdes, Cristian Castro caminó por el parque San Martín y participó de la misa en El Challao

Cristian Castro caminando en el Parque San Martín Cual paparazzi, una persona que pasó en auto por el parque San Martín reconoció a Cristian Castro y le sacó una foto para subirla a redes.

El cantante, hijo de la actriz Verónica Castro, también aprovechó su tiempo en la zona del parque San Martín para tomar un café en Vía Civit, una de las confiterías más tradicionales de la calle Emilio Civit. Allí se tomó selfies y se sacó fotos con empleados y clientes, sin borrar su sonrisa y reflejando el disfrute por el paseo.

Lo más cercano a Mendoza para ver cantar a Cristian Castro será a fin de mes en Chile. Lo hará en el marco de su Hits Tour 2025, el 29 de noviembre en el Gran Arena Monticello.

El testimonio de un mendocino que estuvo en misa con Cristian Castro

Vecino de El Challao y fiel católico, Marcelo Valles asistió a misa el domingo a las 20, junto a su familia, como lo hace habitualmente. Había poca concurrencia. Se sentó cómodo y unos tres asientos más adelante le llamó la atención una cabellera rubia.

"Me parecía conocida", dice ahora, una vez que pasó el encuentro con Cristian Castro. "Resulta que en un momento se da vuelta y me doy cuenta de que era él, que estaba en la misa desde que empezó", confirma.

Al terminar la misa en la iglesia de El Challao, el artista intentó retirarse rápido "pero ahí empezamos a saludarlo los pocos que habíamos y no tuvo problema en quedarse un ratito más", cuenta Marcelo Valles, quien es técnico en Hidráulica y se dedica al mantenimiento y reparación de piscinas.

Cristian Castro en la Iglesia de El Challao Varios mendocinos compartieron en sus redes la foto de Cristian Castro en la iglesia de El Challao.

Lo que más rescata del encuentro Valles es la "muy buena onda" con la que Cristian Castro accedió a saludar y tomarse fotos "con todos los que estábamos ahí, siempre con una sonrisa dando bendiciones a todos", revela el vecino de El Challao.

Dijo estar muy agradecido por el cariño a la gente, muy agradecido por el cariño que había recibido ahí; al final fue el último en salir de la iglesia.

Vestido de bermudas y remera de algodón, con zapatillas deportivas y medias largas blancas, Cristian Castro caminó por la avenida de los Portones del Parque General San Martín hasta llegar a una de las confiterías más emblemáticas de la calle Emilio Civit.

Cristian Castro en Vía Civit confitería El cantante Cristian Castro, en su visita a Mendoza, conoció una tradicional confitería de calle Emilio Civit. Foto: Gentileza Intagram Vía Civit

En su cuenta en Instagram, los responsables de Vía Civit agradecieron "la visita y la buena onda" de Cristian Castro por elegir esa confitería para degustar exquisitos bocados dulces y salados.

Cristian Castro se casa en Carlos Paz en febrero

El intérprete de "Azul", "Están lloviendo estrellas" y "No podrás", entre tantos otros hits, hace una semana confirmó su enlace matrimonial con Mariela Sánchez, empresaria del rubro inmobiliario que nació y vive en Córdoba y con quien lleva una relación desde diciembre del 2023.

Cristian Castro y su novia Mariela Sanchez Con al menos una separación en el medio, Cristian Castro y la cordobesa Mariela Sánchez llevan casi dos años de noviazgo y en febrero se casan.

El lugar del casamiento es el de origen de la novia: Villa Carlos Paz. Y se concretará el próximo 2 de febrero. ¿Elegirá la pareja Mendoza para su luna de miel?