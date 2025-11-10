La respuesta de Gimena Accardi tras la foto que subió Nico Vázquez con su novia en New York

gimena accardi bikini nico new york Gimena Accardi arrasó con sus fotos en bikini mientras Nico Vázquez disfruta de New York.

Una vez más, Gimena Accardi demostró que a sus 40 años está más fabulosa y sexy que nunca presumiendo su lomazo en una microbikini taparrabos ultra pequeña.

Nico Vázquez habló de Dai Fernández y su relación con Gimena Accardi

Nico Vázquez se mostró feliz tras blanquear su relación con Dai Fernández y hasta habló con los periodistas de su presente. “Ni más ni menos de cómo lo venía viviendo. No cambió nada. Nos viste recién, en lo que somos en el back y todo", arrancó.

"Siempre fuimos esto, lo que ves acá. No es nada distinto. Pero sí, disfrutándo de Rocky, porque debuté, en el medio me separé, me golpeé, estuve tres días en el Finochietto. Me costó recuperarme y durante cuatro meses y medio me sentí muy mal de salud, no me podía terminar de recuperar por las circunstancias”, confesó Nico.

“Ahora me estoy sintiendo bien de vuelta. Entonces, eso no es poco. Y nada, amor para todos y que todo sea lo más sano. Y después, bueno, veremos en dónde termina todo”, cerró.

Gimena Accardi con nuevo proyecto

Gimena Accardi anunció con bombos y platillos su nuevo proyecto. La morocha arrancó con un video en su cuenta de Instagram. “Es muy fuerte, no están listos. Yo creo que tampoco”, escribió.

gimena accardi viaje nico El anuncio de Gimena Accardi tras el viaje de Nico Vázquez y Dai Fernández a New York.

“Y se vinieron cositas nomás. Estén ligeritos de ropa porque la temporada de escorpio da mucho calor”, agregó junto a la foto de un guión que sería su próxima obra de teatro tras su último trabajo con Andrés Gil como coprotagonista.