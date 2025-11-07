La brutal reacción de Nico Vázquez tras la foto de Gimena Accardi acompañada

nico dai new york Las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández en New York.

El actor presumió su amor luego de que horas antes, se viralizara una imagen de Gimena Accardi acompañada por otro hombre, que sería famoso cantante.

Nico Vázquez habló de su romance con Dai Fernández.

Nico Vázquez se mostró feliz tras blanquear su relación con Dai Fernández y hasta habló con los periodistas de su presente. “Ni más ni menos de cómo lo venía viviendo. No cambió nada. Nos viste recién, en lo que somos en el back y todo", arrancó.

"Siempre fuimos esto, lo que ves acá. No es nada distinto. Pero sí, disfrutándo de Rocky, porque debuté, en el medio me separé, me golpeé, estuve tres días en el Finochietto. Me costó recuperarme y durante cuatro meses y medio me sentí muy mal de salud, no me podía terminar de recuperar por las circunstancias”, confesó Nico.

“Ahora me estoy sintiendo bien de vuelta. Entonces, eso no es poco. Y nada, amor para todos y que todo sea lo más sano. Y después, bueno, veremos en dónde termina todo”, cerró.

El viaje de Nico Vázquez y Dai Fernández a New York

"En la primera semana de noviembre van a estar en Filadelfia, donde ellos empezaron a compartir más tiempo, teniendo en cuenta que viajaron durante un mes para tomar imágenes de lo que se ve en Rocky, no solamente en la obra sino también en la redes sociales para promocionarla", arrancaron.

"Vuelven juntos en dos semanas, van a estar varios días tomando nuevas imágenes y van a firmar el contrato con Sylvester Stallone y su productora para renovar la obra el año que viene, que vuelve el 15 de enero al Lola Membrives. También viaja parte del equipo", agregaron.