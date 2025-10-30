A sus 40 años, Gimena Accardi se mostró en shorts de jeans extra small y generó enorme revuelo

gimena accardii Las fotos de Gimena Accardi en shorts que reventaron la red.

A sus 40 años, Gimena Accardi destacó su impactante figura luciendo unos shorts de jeans extra small y botas cowboy, al mejor estilo de los Duques de Hazzard.

Ángel de Brito fulminó a Gimena Accardi por "mentirosa"

Fue el mismo Ángel de Brito quien antes de viajar a Europa reveló la escandalosa infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez con alguien famoso.

Si bien Gimena Accardi habló en OLGA y aseguró que el tercero en discordia no pertenecía al mundo de la farándulo, De Brito la desmintió y redobló la apuesta.

"No fue con el del avión, ni con Agus Franzoni. Es alguien bien conocido”, lanzó y agregó: “No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo”, arrancó.

"Quiero dejar claro que el random nunca existió. Ah, ¿tenemos nota con Cande Vetrano? ¿Por qué lo vincularon con esto?”, siguió Ángel picante haciendo referencia a los rumores que vincularon a Gimena Accardi con Andrés Gil.

Gimena Accardi habló de Cande Vetrano, novia de Andrés Gil

Gimena Accardi habló con las cámaras de SQP y por primera vez se refirió a su relación con Cande Vetrano, mujer de Andrés Gil, en medio de todos los rumores.

“¿Cómo está hoy tu relación con Cande Vetrano, después de que se hablara de un distanciamiento?”, le preguntaron. “Les mando un beso enorme. Sí, está todo bárbaro”, dijo sin dar más detalles.

Además, Gimena Accardi opinó de las repercusiones luego de que confirmar su infidelidad a Nico Vázquez. “Sabía que iba a ser fuerte, pero era importante aclararlo. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”, cerró.