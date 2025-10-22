La reacción de Gimena Accardi tras la foto que generó preocupación por su bienestar

Si bien no hizo referencia directa a lo sucedido, Gimena Accardi decidió responder con una postal desde el gimnasio presumiendo su figura y mostrándose más fuerte que nunca. "Ni yo me creo mi constancia".

Ángel de Brito furioso con Gimena Accardi: "mentirosa"

Ángel de Brito fue el primer periodista en confirmar la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez con alguien famoso.

Luego del bombazo que sacudió al mundo de la farándula, Gimena Accardi habló en OLGA y aseguró que se trató de un encuentro con un hombre random y alejado de los medios.

Lejos de dejarlo pasar, Ángel De Brito la desmintió y redobló la apuesta. "No fue con el del avión, ni con Agus Franzoni. Es alguien bien conocido”, lanzó y agregó: “No es random. No es muy famoso. Mitad de tabla para abajo”.

"Quiero dejar claro que el random nunca existió. Ah, ¿tenemos nota con Cande Vetrano? ¿Por qué lo vincularon con esto?”, siguió Ángel picante haciendo referencia a los rumores que vincularon a Gimena Accardi con Andrés Gil.

La aventura de Gimena Accardi tras su separación

En LAM, revelaron que Gimena Accardi habría tenido encuentros casuales con un joven de nombre Ulisis pertenenciente a una acaudalada familia porteña.

"La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España. Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", reveló.

gimena accardi novio nuevo Quién es el hombre random de Gimena Accardi.

"Cuando Gime salió a hablar de un 'random' en la prensa, se refería a Ulises. Por eso, cuando las personas del entorno de Nico empiezan a investigar y vincular los hechos, se preguntan ¿por qué habla de un 'random' si sabemos que la historia es otra?", siguió.