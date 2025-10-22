Este miércoles se desarrolló la tercera jornada del juicio que busca esclarecer el crimen de Luciano Gómez, el chico de 18 años apuñalado hace más de 2 años en una fiesta donde se enfrentaron dos grupos de jóvenes. La madre de uno de los tres acusados negó que su hijo haya participado del asesinato en San Rafael.
Su hijo está acusado por un crimen en una fiesta de 15 años: "No crié a un asesino"
Yair Gabriel Orellana (22), Alexis Ezequiel Antunez (20) y Facundo Agustín Cervera (29) son las 3 personas que podrían ser condenadas a prisión perpetua si el jurado popular de San Rafael coincide con la teoría de la Fiscalía: fueron las personas que planificaron, emboscaron y asesinaron al joven.
La madre del último de ellos declaró este miércoles y negó que su hijo haya participado del crimen: "Mi hijo no le hizo nada a Luciano Gómez. Yo no crié a un asesino. Mi hijo ha tenido errores, como tantos jóvenes que caen en adicciones".
Declaraciones de la madre de uno de los acusados
También se dirigió a la madre de la víctima del crimen, consideró que su dolor "no tiene comparación" pero que desde su familia nunca ofrecieron dinero para cambiar la declaración de los testigos en la causa, tal como se deslizó en la jornada del martes en el juicio.
La madre de Facundo Cervera incluso aseguró que su hijo había ayudado a Luciano Gómez meses atrás, cuando logró que "unas personas que le habían robado le devolvieran las cosas".
Por último, apuntó a otro joven como el autor del crimen, que está imputado en la causa pero será juzgado aparte del resto ya que es menor de edad: "En una de las charlas me contó que fue ese chico quien mató a Luciano, pero como es menor pagaron los mayores".
El crimen en San Rafael
El 20 de agosto de 2023, en una casa ubicada en calles Esquiú y Dorrego, en San Rafael, el festejo de un cumpleaños de 15 se terminó desmadrando. Cerca de las 6, el DJ decidió poner la "Cumbia de los Trapos", una canción de Yerba Brava que es utilizada por hinchas para alentar a sus equipos. Allí se cruzaron los cánticos de jóvenes simpatizantes de los clubes Ballofet y San Luis.
Esto derivó en una pelea con armas blanca donde algunos jóvenes fueron heridos. Uno de ellos, Luciano Gómez (18), terminó muerto. Otros 2 amigos resultaron con lesiones de gravedad pero lograron salvar su vida.
Yair Orellana, Facundo Cervera, Alexis Antunez y el hermano de este último -se reserva su identidad por ser menor de edad- son los sospechosos del crimen. Los primeros tres comenzaron a ser juzgados por homicidio agravado por la participación de un menor de edad y por el concurso premeditado de 2 o más personas.