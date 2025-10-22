Su hijo está acusado por un crimen en una fiesta de 15 años: "No crié a un asesino"

luciano gomez crimen san rafael La víctima fatal del crimen en San Rafael ocurrido en 2023.

Declaraciones de la madre de uno de los acusados

También se dirigió a la madre de la víctima del crimen, consideró que su dolor "no tiene comparación" pero que desde su familia nunca ofrecieron dinero para cambiar la declaración de los testigos en la causa, tal como se deslizó en la jornada del martes en el juicio.

La madre de Facundo Cervera incluso aseguró que su hijo había ayudado a Luciano Gómez meses atrás, cuando logró que "unas personas que le habían robado le devolvieran las cosas".

Por último, apuntó a otro joven como el autor del crimen, que está imputado en la causa pero será juzgado aparte del resto ya que es menor de edad: "En una de las charlas me contó que fue ese chico quien mató a Luciano, pero como es menor pagaron los mayores".

juicio crimen san rafael luciano gómez Tres de los cuatro sospechosos del crimen en San Rafael ocurrido en 2023.

El crimen en San Rafael

El 20 de agosto de 2023, en una casa ubicada en calles Esquiú y Dorrego, en San Rafael, el festejo de un cumpleaños de 15 se terminó desmadrando. Cerca de las 6, el DJ decidió poner la "Cumbia de los Trapos", una canción de Yerba Brava que es utilizada por hinchas para alentar a sus equipos. Allí se cruzaron los cánticos de jóvenes simpatizantes de los clubes Ballofet y San Luis.

Esto derivó en una pelea con armas blanca donde algunos jóvenes fueron heridos. Uno de ellos, Luciano Gómez (18), terminó muerto. Otros 2 amigos resultaron con lesiones de gravedad pero lograron salvar su vida.

Yair Orellana, Facundo Cervera, Alexis Antunez y el hermano de este último -se reserva su identidad por ser menor de edad- son los sospechosos del crimen. Los primeros tres comenzaron a ser juzgados por homicidio agravado por la participación de un menor de edad y por el concurso premeditado de 2 o más personas.