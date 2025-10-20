La "Cumbia de los Trapos", un crimen en una fiesta y el juicio contra 3 sospechosos

Embed

Si el jurado popular coincide con la teoría de la parte acusatoria, a fines de esta semana serán condenados a prisión perpetua. Aunque habrá que esperar a que declaren todos los testigos a lo largo de la semana para precisar qué ocurrió la noche del crimen.

Los alegatos en el juicio por jurado

En el comienzo del juicio por jurado, los fiscales de San Rafael Javier Giaroli y Pablo Peñasco fueron los primeros en exponer su teoría sobre el crimen en los alegatos iniciales. Destacaron que tanto Luciano Gómez como sus amigos -otros 2 resultaron heridos- recibieron entre 15 y 16 puñaladas y que los sospechosos tenían problemas anteriores con la víctima fatal. Además, adelantaron que durante el juicio exhibirán pruebas de testimonios, posicionamiento satelital de teléfonos celulares y videos de cámaras de seguridad.

Luego fue el turno del abogado querellante, representante de la madre de Luciano Gómez. El letrado Samuel Bernués destacó que el chico "fue asesinado en forma violenta y brutal, en un acto de desprecio de la vida humana". Relató que en el cumpleaños de 15, cerca de las 4, comenzó a sonar la canción de la "Cumbia de los Trapos" y ese fue "el punto de partida para la tragedia. Los acusados son de barrio Sosneado y estaban alentando por el club Ballofet. Luciano Gómez estaba simpatizando por el club San Luis". Esto, más problemas anteriores, fue el desencadenante del ataque con las armas blancas.

Finalmente, los tres abogados defensores aseguraron que sus clientes son inocentes del crimen. "Fue una noche donde desbordó el caos y nadie sabe qué pasó, pero todo explotó", destacó uno de ellos.